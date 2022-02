Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 29^ giornata, 26 febbraio

RISULTATI SERIE C: SI PARTE CON JUVE STABIA MONOPOLI

In un campionato che continua a viaggiare a ritmi altissimi, ecco che oggi sabato 26 febbraio 2022 torneo già protagonisti i risultati Serie C. Appena giovedì sera era finito il turno infrasettimanale con i suoi posticipi e nelle prossime ore sarà già tempo di scendere in campo per la ventinovesima giornata, che chiude un mese di febbraio micidiale per il campionato di Serie C 2021-2022, che ha proposto addirittura tre turni infrasettimanali nello spazio di quattro settimane.

Oggi torna in campo il girone C, che aveva giocato martedì nel turno infrasettimanale. Queste dunque sono le partite che oggi ci daranno i risultati Serie C e un nuovo volto alla classifica del girone più meridionale: si comincerà alle ore 14.00 con Juve Stabia Monopoli, seguita alle ore 14.30 da Avellino Catania e Monterosi Tuscia Picerno. Alle ore 17.30 sarà invece la volta di Campobasso Turris, Catanzaro Latina, Fidelis Andria Taranto, Potenza Paganese, Vibonese Messina e Virtus Francavilla Palermo, infine alle ore 18.30 grande chiusura con il derby pugliese Foggia Bari.

RISULTATI SERIE C: IL BIG-MATCH

In primo piano per i risultati Serie C quindi c’è l’affascinante derby pugliese Foggia Bari, anche se sarà l’ultima delle dieci partite in programma oggi pomeriggio per il girone C della Serie C. Il presente a dire il vero è piuttosto diverso: il Bari infatti viaggia al comando della classifica e ha subito reagito alla sconfitta di settimana scorsa contro il Campobasso vincendo martedì contro il Picerno e rafforzando il proprio primato che al termine della stagione regolare potrebbe portare alla promozione in Serie B.

Il Foggia invece nel turno infrasettimanale ha perso contro il Turris e per i rossoneri continua una stagione complicata in campo e anche fuori, come dimostrano i due punti di penalizzazione subiti dal Foggia. Per la formazione di Zdenek Zeman quindi l’obiettivo principale deve essere quello di qualificarsi per i playoff: fare risultato contro la capolista Bari sarebbe un passo avanti notevole in tal senso, oltre a fare molto felice la tifoseria.

RISULTATI SERIE C, 29^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 14.00

Juve Stabia Monopoli

Ore 14.30

Avellino Catania

Monterosi Tuscia Picerno

Ore 17.30

Campobasso Turris

Catanzaro Latina

Fidelis Andria Taranto

Potenza Paganese

Vibonese Messina

Virtus Francavilla Palermo

Ore 18.30

Foggia Bari

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 58

Catanzaro 52

Virtus Francavilla 50

Avellino 49

Palermo* 45

Monopoli 43

Turris, Latina 42

Picerno, Foggia (-2) 39

Juve Stabia, Monterosi Tuscia 36

Taranto** 34

Catania (-4), Campobasso 33

Paganese, Acr Messina 29

Potenza 23

Fidelis Andria 20

Vibonese* 16

Ogni * una partita in meno



