Risultati Serie C, classifica e diretta gol live score delle partite per la 6^ giornata del girone B in turno infrasettimanale (oggi 23 settembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: VIA ALLE PARTITE!

Stanno per avere inizio le prime sei partite del turno infrasettimanale per i risultati Serie C, sicuramente sarà molto interessante anche Juventus Next Gen Torres, sia perché la seconda squadra bianconera ha la curiosità di milioni di tifosi, sia perché invece gli ospiti sardi devono rilanciarsi dopo un inizio di campionato decisamente sofferto per chi arrivava dal terzo posto della scorsa stagione. La Torres non sembra essere capace di spiccare il volo, sabato è arrivato un pareggio casalingo contro la Ternana che di per sé non è un brutto risultato, ma lascia i sardi in pieno anonimato, al ritiro di un punto per partita che al momento non autorizzerebbe grandi sogni di gloria.

La Juventus Next Gen invece arriva dalla divertente vittoria per 2-3 sul campo del Pineto, una bella prestazione da parte dei giovani bianconeri, che però a loro volta hanno bisogno di continuità se vorranno provare a inserirsi nella lotta ai vertici della classifica. Un motivo in più per seguire quello che succederà stasera in compagnia dei risultati Serie C nel girone B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GIRONE B APRE IL PRIMO INFRASETTIMANALE

Siamo alle soglie del primo turno infrasettimanale del nuovo campionato per i risultati Serie C, oggi martedì 23 settembre 2025 la sesta giornata comincerà con il girone B, le cui partite saranno tutte in programma nelle prossime ore dal momento che il girone dell’Italia centrale era sceso in campo tra venerdì sera e sabato pomeriggio nel turno precedente.

Il colpo di scena è stata la sconfitta casalinga dell’Arezzo contro il Guidonia: poteva essere l’occasione per un primo allungo in classifica, i toscani invece si sono bloccati e adesso nello spazio di un punto ci sono ben quattro squadre, con una coppia a 12 punti e un’altra che segue a 11.

L’Arezzo è ancora capolista, ma agganciato dallo scatenato Ravenna, una neopromossa decisamente ambiziosa che con la divertente vittoria casalinga contro il Perugia ha firmato l’aggancio in vetta. Appena una lunghezza alle loro spalle ci sono Gubbio e Ascoli, a loro volta vittoriose sabato scorso per comporre un quartetto che sta cercando di staccarsi dal gruppo.

Le due capolista oggi giocheranno entrambe in trasferta per i risultati Serie C e per entrambe in programma ci sarà un derby regionale, infatti alle ore 18.30 potremo seguire Pianese Arezzo, sfida interamente toscana, mentre alle ore 20.45 ci sposteremo idealmente in Emilia Romagna per assistere a Carpi Ravenna.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: QUALI PARTITE SPICCANO OGGI?

Parliamo quindi anche delle due immediate inseguitrici presentando i rispettivi impegni nei risultati Serie C del martedì: alle ore 18.30 avremo Campobasso Gubbio, alle ore 20.45 invece Ascoli Pineto, i marchigiani sono l’unica squadra del quartetto di testa che giocherà in casa questo turno infrasettimanale, staremo a vedere se questo si rivelerà un vantaggio per l’Ascoli. Nulla però è scontato, in tal senso ci ha fatto piacere la vittoria del Rimini, un segnale d’orgoglio notevole da parte dei romagnoli, che oggi saranno di scena sul campo del Guidonia, chiamato invece alla conferma.

Dal punto di vista laziale sarebbe infatti clamoroso fermarsi in casa contro l’ultima (anche se per colpa della penalizzazione) dopo avere vinto sul campo della capolista. Spendiamo un’ultima citazione per Perugia Sambenedettese: gli umbri stanno faticando, naturalmente è ancora troppo presto per fare processi ma davanti al pubblico amico sarebbe fondamentale cogliere una vittoria per non rischiare di scivolare di nuovo nelle zone più anonime dei risultati Serie C anche nel campionato 2025-2026…

RISULTATI SERIE C, 6^ GIORNATA GIRONE B

Ore 18.30

Campobasso Gubbio

Forlì Vis Pesaro

Guidonia Rimini

Juventus Next Gen Torres

Pianese Arezzo Serie C

Ternana Pontedera

Ore 20.45

Ascoli Pineto

Bra Livorno

Carpi Ravenna

Perugia Sambenedettese

