Risultati Serie C, classifica e diretta gol live score delle partite per la sesta giornata del girone C (oggi mercoledì 24 settembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: OGGI GIOCA IL GIRONE C

Questo primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C vedrà ogni giorno dedicato a un gruppo diverso, per cui oggi, mercoledì 24 settembre 2025, ecco che i risultati Serie C saranno interamente dedicati nelle prossime ore alla sesta giornata del girone C, quello dell’Italia meridionale (più l’Atalanta U23).

Cinque giornate non sono tantissime, ma qualche spunto è già arrivato, soprattutto per merito della capolista Salernitana, che con il successo di domenica sul campo del Giugliano resta sempre al comando della classifica a punteggio pieno, con cinque vittorie su cinque e di conseguenza 15 punti già al proprio attivo.

Ecco allora che la prima partita da mettere in evidenza sarà alle ore 18.30 Salernitana Audace Cerignola allo stadio Arechi. I padroni di casa proveranno a vincere ancora una volta, di fronte però avranno gli ostici pugliesi, che finora hanno perso una sola volta, anche se con tre pareggi sono (insieme al Cosenza) la squadra con più segni X finora nel girone C.

Spettatore molto interessato sarà il Benevento che, vincendo contro l’Atalanta U23 nel weekend, è rimasto in scia con 12 punti. I giallorossi saranno invece impegnati in prima serata per i risultati Serie C, siamo sicuri che Picerno Benevento sarà un altro match di alto livello in questo mercoledì di calcio, sebbene i lucani finora abbiano fatto abbastanza fatica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: PROBLEMI IN SICILIA

Salernitana e Benevento ai primi due posti della classifica ci dicono che le squadre campane sono state finora grandi protagoniste dei risultati Serie C nel girone C. Musica ben diversa in Sicilia, in particolare per Trapani e Siracusa, anche se per motivi ben diversi fra le due realtà. Il Trapani infatti finora in campo meriterebbe solo complimenti, con tre vittorie e due pareggi sarebbe terzo con 11 punti, invece ne deve scontare ben 8 di penalizzazione e così le prospettive sono molto diverse. Attenzione comunque alle ore 20.30 al derby regionale Trapani Catania, fra la terza “sul campo” e quella reale.

Alle ore 18.30 avremo invece Siracusa Potenza, che ci porta a parlare dei padroni di casa, tristemente ultimi con zero punti in classifica, frutto di cinque sconfitte in altrettante partite disputate. Vero che il Siracusa arriva dalla Serie D, ma è altrettanto vero che aveva fatto benissimo e allora si pensava che potesse essere una neopromossa che non patisse troppo il salto di categoria. Purtroppo finora non è stato così, chissà se arriverà oggi la prima gioia per i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, 6^ GIORNATA GIRONE C

Ore 18.30

Cavese Latina

Cosenza Giugliano

Foggia Casertana

Salernitana Audace Cerignola

Siracusa Potenza

Sorrento Casarano

Ore 20.30

Trapani Catania

Ore 20.45

Atalanta U23 Crotone

Monopoli Altamura

Picerno Benevento

