Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 7^ giornata (oggi 29 settembre)

Altra domenica ricchissima di risultati Serie C, oggi 29 settembre 2019 ci attende l’ormai consueta scorpacciata con la gran parte delle partite della settima giornata del campionato di Serie C 2019-2020, che torna in campo appena a pochi giorni di distanza dal turno infrasettimanale che ha reso decisamente intensa questa ultima settimana del mese di settembre. Andiamo dunque subito a scoprire quale sarà il calendario di tutte le partite dei tre giorni che ci daranno il quadro dei risultati Serie C per oggi. Nel girone A avremo alle ore 15.00 Olbia Como, Pianese Gozzano e Pro Vercelli Pergolettese, mentre avranno inizio alle ore 17.30 Arezzo Pro Patria, Giana Erminio Pontedera, Lecco Alessandria, Novara AlbinoLeffe e Renate Carrarese. Il programma di questo gruppo infatti si completerà solo domani sera, quando il posticipo Juventus U23 Monza chiamerà in Piemonte la capolista della classifica del girone A.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguiamo il quadro delle partite in programma oggi per i risultati Serie C parlando naturalmente adesso del girone B, nel quale ci attendono nelle prossime ore nove incontri. Alle ore 15.00 prenderanno il via Fano Sudtirol, Fermana Padova, Gubbio FeralpiSalò, Ravenna Sambenedettese e Vis Pesaro Triestina; sarà invece alle ore 17.30 il fischio d’inizio per le ultime quattro partite, cioè Arzignano Reggiana, Cesena Imolese, Modena Rimini e Virtus Verona Vicenza. Nelle stesse due fasce orarie saranno in programma anche tutte le partite odierne per quanto riguarda il girone C: si comincerà alle ore 15.00 con Casertana Catanzaro, Cavese Avellino, Reggina Catania, Sicula Leonzio Bisceglie e Virtus Francavilla Ternana; alle ore 17.30 sarà invece la volta del fischio d’inizio per gli incontri Monopoli Teramo, Rende Potenza, Rieti Paganese e Viterbese Vibonese. Questo dunque è il ricco menu della domenica, che cosa cambierà in classifica nei tre gironi?

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

Olbia Como

Pianese Gozzano

Pro Vercelli Pergolettese

ore 17.30

Arezzo Pro Patria

Giana Erminio Pontedera

Lecco Alessandria

Novara AlbinoLeffe

Renate Carrarese

CLASSIFICA

Monza 15

Alessandria 14

Renate 13

Novara, Carrarese 11

Siena 10

Pro Patria, AlbinoLeffe, Pontedera 9

Como 8

Pianese, Pro Vercelli, Pistoiese 7

Olbia, Juventus U23, Gozzano, Lecco 6

Arezzo 5

Pergolettese 3

Giana Erminio 2

GIRONE B

ore 15.00

Fano Sudtirol

Fermana Padova

Gubbio FeralpiSalò

Ravenna Sambenedettese

Vis Pesaro Triestina

ore 17.30

Arzignano Reggiana

Cesena Imolese

Modena Rimini

Virtus Verona Vicenza

CLASSIFICA

Padova 16

Reggiana, Piacenza 14

Vicenza 12

Carpi 11

Sudtirol 10

Sambenedettese 9

FeralpiSalò 8

Triestina, Virtus Verona, Cesena, Ravenna, Vis Pesaro, Fermana 7

Modena, Rimini, Fano 6

Gubbio 4

Arzignano 3

Imolese 2

GIRONE C

ore 15.00

Casertana Catanzaro

Cavese Avellino

Reggina Catania

Sicula Leonzio Bisceglie

Virtus Francavilla Ternana

ore 17.30

Monopoli Teramo

Rende Potenza

Rieti Paganese

Viterbese Vibonese

CLASSIFICA

Catanzaro, Ternana 13

Reggina, Catania 12

Potenza, Bari 11

Viterbese, Monopoli 10

Casertana, Virtus Francavilla, Avellino 9

Paganese, Picerno, Bisceglie 8

Vibonese 7

Teramo, Cavese 5

Sicula Leonzio 2

Rieti, Rende 1



