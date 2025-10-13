Risultati Serie C, classifica e diretta gol live score della 9^ giornata che termina con due posticipi nel girone A (oggi lunedì 13 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: VIA ALLA SERATA!

Presentando i risultati Serie C per i posticipi del lunedì sera, possiamo spendere ancora qualche parola per la Dolomiti Bellunesi, la squadra che vuole essere la rappresentante calcistica praticamente di tutta la provincia di Belluno, dal momento che è stata fondata nel 2021 tramite la fusione di Union Feltre, Belluno e Union San Giorgio Sedico.

Piccole società che da sole facevano fatica e che si sono quindi unite, gravitando soprattutto sul capoluogo Belluno ma con il compito preciso di essere attiva anche negli altri comuni della provincia. Il paradosso è che al momento una società con “tripla sede” gioca in nessuna delle tre, bensì ha come impianto di casa lo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda, in provincia di Pordenone e quindi in Friuli Venezia Giulia. Non solo fuori dalla provincia ma anche fuori dalla regione Veneto, in attesa di tornare allo Stadio polisportivo di Belluno.

Questo è il caso particolare della neopromossa di montagna che gioca per ora nella bassa pianura, una curiosità in più per i risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: DUE POSTICIPI NEL GIRONE A

La nona giornata termina con appena un paio di posticipi nel girone A, i risultati Serie C quindi sapranno farci compagnia anche questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, anche se in modo molto tranquillo in conclusione di giorni nei quali la Serie C è stata “regina” del weekend privo delle categorie maggiori.

Copertina quindi per i risultati Serie C al gruppo settentrionale con i suoi due appuntamenti di stasera, entrambi con inizio alle ore 20.30, per completare la classifica per il girone A. In verità ci sarà da recuperare la partita rinviata per i convocati dell’Inter U23, ma il resto del programma sta per concludersi con i match di stasera.

Tre squadre delle quattro che giocheranno oggi sono in realtà partite piuttosto male, l’unica eccezione è la Pro Vercelli che troviamo a quota 12 punti in classifica. Nemmeno i piemontesi sono un esempio di regolarità nel rendimento, ma avendo “abolito” i pareggi hanno un buon bottino con quattro vittorie e altrettanti pareggi. Niente mezze misure, ma con i successi la Pro Vercelli è in piena zona playoff.

Per i risultati Serie C la città piemontese è una realtà di provincia ma anche una piazza che dà una certa nobiltà all’intero campionato con la bellezza di sette scudetti nell’albo d’oro, sebbene tutti lontani ormai un secolo intero. Adesso però presentiamo con più precisione cosa ci attende stasera…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: LE PROTAGONISTE DELLA SERA

Adesso è quindi finalmente giunto il momento di nominare le due partite del lunedì sera per i risultati Serie C, cioè Dolomiti Bellunesi Lumezzane e Trento Pro Vercelli. Da notare che proprio i piemontesi arrivano dalla vittoria 4-0 contro la Dolomiti Bellunesi, oggi le due formazioni andranno in campo di nuovo in contemporanea, una per la conferma e l’altra per il riscatto. Contro una Pro Vercelli che non pareggia mai avremo il Trento che invece su otto precedenti giornate ha ben cinque segni X: trend opposti a confronto allo stadio Briamasco, una curiosità che renderà più gustoso il posticipo.

La partita della Dolomiti Bellunesi sarà invece senza ombra di discussione già una sfida salvezza contro il Lumezzane, i bresciani infatti hanno già sei sconfitte in questo campionato e nello scorso turno hanno perso contro la Giana Erminio. Il cammino è ancora molto lungo, ma 13 punti in due ci dicono in modo chiarissimo che per entrambe sarebbe decisamente utile vincere già questa sera, i risultati Serie C cominciano a mettere pressione in zona salvezza.

RISULTATI SERIE C, 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30

Dolomiti Bellunesi Lumezzane

Trento Pro Vercelli

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A