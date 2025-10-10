Risultati Serie C, classifica e diretta gol live score della 9^ giornata che comincia con due anticipi nel girone B (oggi venerdì 10 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: DUE ANTICIPI NEL GIRONE B

La nona giornata inizia con giusto un paio di anticipi nel girone B, i risultati Serie C tornano quindi a farci compagnia già questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, anche se in modo molto tranquillo anche perché poi la Serie C potrà approfittare di un weekend in cui le categorie maggiori riposano.

Copertina quindi per i risultati Serie C anche nei prossimi giorni, ma nel frattempo dobbiamo parlare dei due appuntamenti di stasera, entrambi con inizio alle ore 20.30, che inizieranno a modificare la classifica almeno per quanto riguarda evidentemente il girone B.

Qui dobbiamo segnalare che c’è un fantastico terzetto in fuga, tre squadre che finora hanno marciato a ritmo altissimo e hanno già scavato un margine importante su tutte le inseguitrici. Saranno quindi solamente Arezzo, Ravenna ed Ascoli a lottare per la promozione diretta che sarà in palio per la capolista?

Una delle tre sarà già in campo questa sera e allora bisognerà fare molta attenzione, perché la quantità sarà ridotta per i risultati Serie C di questo venerdì sera, ma gli spunti non mancheranno anche in vetta alla classifica di un girone B che finora sta regalando emozioni forti ai tifosi delle venti squadre coinvolte.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: LA CAPOLISTA IN CAMPO

Arezzo Gubbio sarà quindi la partita di spicco fra i due anticipi di questa sera per i risultati Serie C, senza dimenticare naturalmente Bra Carpi. Adesso però vogliamo parlare soprattutto della capolista, che nella scorsa giornata ha vinto sul campo del Rimini salendo a quota 21 punti in classifica con sette vittorie e una sconfitta finora. Ruolino di marcia eccellente per l’Arezzo, che però ha pure capito che la battaglia sarà lunga e difficile, perché ci sono almeno due avversarie che stanno marciando altrettanto forte.

Oggi l’avversario dei toscani sarà il Gubbio, che invece arriva dal pareggio contro il Pontedera e più in generale fino a questo momento ha ottenuto 13 punti in classifica. Gli umbri sono una rivale tosta per chiunque, infatti hanno perso una sola partita finora in campionato, proprio come l’Arezzo, ma a fare la differenza naturalmente c’è il fatto che nelle altre sette ci sono ben quattro pareggi. Squadra che comunque può essere scomoda e minaccia di “infiammare” i risultati Serie C di stasera…

RISULTATI SERIE C, 9^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20.30

Arezzo Gubbio

Bra Carpi

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B