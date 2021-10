Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 11^ giornata

RISULTATI SERIE C: OGGI SI GIOCA IL GIRONE B

I risultati Serie C torneranno protagonisti già oggi, sabato 23 ottobre 2021: sono passati solo due giorni dagli ultimi posticipi del turno infrasettimanale ed ecco che è già tempo di dare vita all’undicesima giornata, che ci terrà compagnia in questo weekend. Per la precisione, sarà protagonista oggi solamente il girone B, che infatti era sceso in campo per intero martedì e di conseguenza è il primo a tornare protagonista.

Presentiamo subito le sei partite in programma oggi per i risultati Serie C, ricordando che per tutte il fischio d’inizio sarà alle ore 17.30: si tratterà di Ancona-Matelica Fermana, Imolese Grosseto, Lucchese Viterbese, Siena Pescara, Teramo Cesena e Vis Pesaro Gubbio, poi domani ci saranno altre tre partite (oltre che i match degli altri due gironi) e infine il girone B sarà protagonista anche del posticipo televisivo del lunedì sera.

RISULTATI SERIE C: ASPETTANDO LA CAPOLISTA

Dovremo aspettare proprio lunedì sera per vedere in azione la capolista in classifica del girone B, cioè la Reggiana, che finora ha nobilitato i risultati Serie C vincendo sette partite su dieci e pareggiando le altre tre. Gli emiliani sono ancora imbattuti e martedì hanno vinto il big-match di alta classifica contro l’Ancona-Matelica, possiamo dunque parlare di un primo squillo significativo nella lunga corsa verso la promozione in Serie B.

Oggi tuttavia giocheranno le due più immediate inseguitrici della capolista Reggiana, dunque già potremo capire quale direzione prenderà la lotta al vertice in questa undicesima giornata di campionato. Il Cesena arriva dalla vittoria sul Pontedera grazie alla quale è salito al secondo posto e oggi giocherà a Teramo, mentre l’Ancona-Matelica deve rialzarsi dalla sconfitta di martedì e proverà a farlo ospitando la Fermana in un derby marchigiano.

RISULTATI SERIE C, 11^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 17.30

Ancona-Matelica Fermana

Imolese Grosseto

Lucchese Viterbese

Siena Pescara

Teramo Cesena

Vis Pesaro Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 24

Cesena 21

Ancona-Matelica 19

Modena 18

Gubbio 17

Siena, Pescara 16

Imolese 15

Vis Pesaro, Carrarese 14

Olbia 13

Entella 12

Pontedera, Lucchese, Teramo 11

Montevarchi 10

Grosseto 9

Viterbese, Fermana, Pistoiese 6



