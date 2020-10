Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 5^ giornata

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DELLA 5^ GIORNATA

Sabato davvero ricchissimo di risultati Serie C: oggi 17 ottobre ci attendono infatti numerosi anticipi per la quinta giornata del campionato 2020-2021, che poi come di consueto vivrà il grosso delle partite alla domenica. Oggi tuttavia gli anticipi saranno già molti in tutti i gironi, di conseguenza andiamo allora subito a presentare il calendario delle nove partite che ci daranno tutti gli odierni risultati Serie C e anche un nuovo volto alla classifica dei tre gironi del campionato di terza serie in questo intenso sabato di metà ottobre. Per il girone A avremo alle ore 16.00 Lecco Carrarese, alle ore 18.30 Grosseto Pro Vercelli e alle ore 20.45 Juventus U23 AlbinoLeffe. Passando al girone B, avremo invece alle ore 15.00 Matelica Modena, Triestina Ravenna e Virtus Verona Vis Pesaro, seguite alle ore 17.30 da FeralpiSalò Sudtirol. Due partite infine caratterizzeranno il sabato del girone C di Serie C: entrambe avranno inizio alle ore 15.00 e si tratterà di Ternana Potenza e Vibonese Paganese.

RISULTATI SERIE C: LE PROTAGONISTE

In primo piano per i risultati Serie C delle partite del sabato della quinta giornata possiamo citare due compagini lombarde che sono state protagoniste assolute della scorsa giornata. Cominciamo dal girone A e dal Lecco, che infatti domenica scorsa ha vissuto una giornata perfetta, perché tale deve essere considerata una vittoria per 0-3 in trasferta nel derby contro il Como, firmato dalla rete di Mangni e dalla doppietta di Capogna che hanno consentito al Lecco di espugnare lo stadio Sinigaglia di Como in maniera davvero clamorosa in una partita mai banale per le due realtà. Scatenato il Lecco, scatenata però pure la FeralpiSalò, compagine bresciana che a differenza della maggior parte delle altre squadre lombarde è inserita nel girone B di questo campionato di Serie C. Domenica scorsa la FeralpiSalò ha vinto 2-4 sul prestigioso campo del Cesena: per i bresciani hanno segnato Rizzo, Giani, Scarsella e Gavioli, anche se va detto che fino a meno di cinque minuti dal 90′ si era ancora sul pareggio per 2-2, prima del gran finale della FeralpiSalò.

RISULTATI SERIE C, 5^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.00

Lecco Carrarese

ore 18.30

Grosseto Pro Vercelli

ore 20.45

Juventus U23 AlbinoLeffe

CLASSIFICA SERIE C

Lecco 10

Novara, Grosseto, Renate 9

Carrarese 8

Pro Vercelli 7

Juventus U23, Como, Pontedera, Pro Patria 6

Pergolettese 5

Alessandria, Piacenza, Pro Sesto 4

Giana Erminio, Pistoiese 3

Livorno 2

Lucchese, Olbia, AlbinoLeffe 1

GIRONE B

ore 15.00

Matelica Modena

Triestina Ravenna

Virtus Verona Vis Pesaro

ore 17.30

FeralpiSalò Sudtirol

CLASSIFICA SERIE C

Modena, FeralpiSalò 9

Sudtirol, Legnago Salus 8

Matelica, Padova, Carpi, Sambenedettese, Imolese 7

Virtus Verona, Mantova, Triestina 6

Vis Pesaro, Cesena, Perugia 4

Fano, Ravenna 3

Gubbio 2

Arezzo, Fermana 1

GIRONE C

ore 15.00

Ternana Potenza

Vibonese Paganese

CLASSIFICA SERIE C

Bari 10

Turris 9

Teramo 7

Ternana, Avellino, Juve Stabia 6

Vibonese 5

Catanzaro, Potenza 4

Foggia, Bisceglie, Catania, Monopoli 3

Casertana, Paganese 2

Cavese, Virtus Francavilla, Palermo, Viterbese 1



