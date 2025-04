RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: UN GIRONE PROTAGONISTA!

Di nuovo in campo per i risultati Serie C, siamo ormai arrivati alle battute finali della stagione regolare: venerdì 11 aprile si giocano gli anticipi della 36^ giornata e le tre partite, tutte in programma alle ore 20:30, riguardano il girone A che sta assolutamente entusiasmando per la straordinaria corsa alla promozione tra Vicenza e Padova, con il LaneRossi che ha saputo operare un incredibile ribaltone e adesso è vicino al sogno, ma che ci deve dire ancora molto circa gli altri esiti stagionali. Per il momento, anche con riferimento alle squadre in campo questa sera, abbiamo un solo verdetto definito: la terza posizione della Feralpisalò.

I Leoni del Garda sono a -13 dal Padova ma anche a +10 sull’Albinoleffe, e dunque non si sposteranno più: da tempo stanno pensando alla fase nazionale dei playoff e questa potrebbe essere una gran bella occasione per l’Alcione Milano, che deve recuperare due punti al Novara per entrare nuovamente nelle prime dieci della classifica e quindi giocherà idealmente anche con un orecchio teso verso Lumezzane, dove sono impegnati i piemontesi contro una squadra che, in calo, deve recuperare 6 punti allo stesso Alcione e dunque dopo i risultati Serie C di questa sera potrebbe essere un’avversaria in meno per la neopromossa.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA:TRA PLAYOFF E SALVEZZA

Lanciandoci verso il venerdì sera dedicato ai risultati Serie C possiamo parlare dell’altra partita che riguarda il girone A: l’Arzignano è stato autore di un campionato tutto sommato positivo, si è sempre tenuto lontano dalla zona calda della classifica e adesso puta un posto nei playoff, comincia la terzultima giornata di regular season con quattro punti meno del Novara ma, come detto, gli incroci del calendario di questo venerdì potrebbero creare un bel ribaltone, l’Arzignano non entrerebbe subito nelle dieci della graduatoria ma certamente potrebbe fare un bel salto in avanti e giocarsela ampiamente nelle ultime due gare.

Per quanto riguarda il Caldiero Terme, ultima squadra di cui parlare nel quadro dei risultati Serie C almeno per questa sera, una vittoria ad Arzignano sancirebbe quantomeno il playout e dunque la retrocessione diretta dell’Union Clodiense: naturalmente questo scenario è ampiamente probabile da tempo, i gialloverdi ormai non possono più salvarsi senza evitare lo spareggio ma devono stare attenti a raggiungerlo anche sul piano dei punti di margine in classifica, anche per questo motivo la partita di questa sera diventa particolarmente importante.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 36^ GIORNATA GIRONE A

Ore 20:30 Alcione Milano Feralpisalò

Ore 20:30 Arzignano Caldiero Terme

Ore 20:30 Lumezzane Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Vicenza 80

Padova 79

Feralpisalò 66

Albinoleffe 56

Trento, Renate 53

Giana Erminio 52

Virtus Verona, Atalanta U23 51

Novara (-2) 48

Alcione Milano 46

Arzignano 44

Lumezzane, Lecco 40

Pergolettese 39

Triestina (-5), Pro Vercelli 36

Pro Patria 30

Caldiero Terme 27

Union Clodiense 21