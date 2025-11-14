Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score delle partite di venerdì 14 novembre, ci sono due anticipi nella 14^ giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SOLO DUE ANTICIPI!

Si torna in campo per i risultati Serie C, il weekend che ci si presenta a minuti è quello dedicato alla 14^ giornata e il sipario si alza venerdì 14 novembre, con appena due partite che, in programma alle ore 20:30, fanno entrambe riferimento al calendario del girone B, sono Arezzo Bra e Forlì Campobasso.

La particolarità è data dal fatto che nessuna di queste squadre è riuscita a vincere la scorsa settimana; dunque si va a caccia di riscatto per i diversi obiettivi di classifica, con il Bra neopromosso che deve pensare a salvarsi e non è riuscito a dare continuità a una vittoria finalmente arrivata, e che rischia appunto di non servire.

Per quanto riguarda Forlì e Campobasso, avversarie in Romagna, il traguardo ideale sarebbe quello dei playoff: la squadra di casa deve riscattare la sconfitta sul campo della Juventus U23 arrivata dopo un buon periodo che aveva portato al quarto posto in classifica, i molisani cercano continuità.

C’è poi il discorso dell’Arezzo che andremo ad affrontare, perché qui parliamo invece di una realtà che è in corsa per la promozione diretta; la cosa più importante da dire è che tra poco i risultati Serie C per questo venerdì forniranno il loro esito, dando una nuova conformazione alla classifica del girone B.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: PER RIPRENDERSI LA VETTA

Saremo in campo davvero tra poco per i risultati Serie C, abbiamo parlato dell’Arezzo che a lungo ha guidato la classifica del girone B ed era anche riuscito a prendersi il primo posto solitario grazie alla vittoria nella sfida diretta contro il Ravenna. Un leggero calo tuttavia c’è stato per gli amaranto, che domenica non sono riusciti a vincere a Perugia: come conseguenza, lo stesso Ravenna ha operato il sorpasso ma in ogni caso l’Arezzo rimane al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla capolista, anche con un confortante +4 sull’Ascoli in un duello che per il momento coinvolge solo queste tre squadre.

L’Arezzo sta comunque viaggiando alla grande, perché 32 punti in 13 giornate sono decisamente un ottima media; il problema è che per il momento si sta scontrando con avversarie di assoluto livello, ma di fatto la promozione diretta non era nei piani concreti di una società che all’inizio della stagione aveva fissato la qualificazione ai playoff come traguardo, ma che ha fatto un ulteriore step in poco tempo e adesso può legittimamente sognare. Battere il Bra in questi risultati Serie C consegnerebbe di nuovo il primo posto, anche se magari solo temporaneamente.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 14^ GIORNATA

Ore 20:30 Arezzo Bra

Ore 20:30 Forlì Campobasso

CLASSIFICA GIRONE B

Ravenna 33

Arezzo 32

Ascoli 28

Guidonia 23

Carpi 21

Ternana, Forlì 20

Pineto 19

Gubbio 18

Vis Pesaro, Campobasso, Pianese, Juventus U23 17

Sambenedettese 15

Pontedera 12

Bra, Livorno 10

Perugia 8

Torres 7

Rimini (-15) -4