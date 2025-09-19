Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano venerdì 19 settembre come anticipi nella quinta giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI VA IN CAMPO!

Eccoci pronti ai risultati Serie C per questo venerdì: avevamo accennato al Rimini, che rischia di essere l’ennesima squadra esclusa in corso d’opera o comunque con un campionato ampiamente condizionato. Lo scorso aprile fa la squadra romagnola ha vinto la Coppa Italia Serie C; a giugno la società è riuscita a iscriversi con grande fatica al campionato di terza divisione, ma si ritrova con la bellezza di 11 punti di penalizzazione per violazioni amministrative di vario tipo. Il problema è che, nonostante il ricorso presentato pochi giorni, fa il Rimini potrebbe rischiare di incorrere in ulteriori sanzioni, ma già così è durissima.

Avendo un solo pareggio a fronte di tre sconfitte, solo per “assorbire” la penalizzazione e arrivare ad avere una classifica con saldo positivo i romagnoli dovrebbero vincere quattro partite consecutive, e si troverebbero ad appena 2 punti, virtualmente staccati dalla corsa alla salvezza; l’anno scorso Taranto e Turris sono scomparse in corso d’opera e non era la prima volta in epoca recente, speriamo che possa arrivare qualche buona notizia ma, in termini assoluti, è chiaro che in qualche modo questo problema vada risolto. Ora però occupiamoci del campo: per i risultati Serie C si scende finalmente in campo! (agg. di Claudio Franceschini)

UN GIRONE, QUATRO ANTICIPI!

Siamo ancora in compagnia dei risultati Serie C: venerdì 19 settembre 2025 inizia la quinta giornata con quattro anticipi, tutti in programma alle ore 20:30 (come da prassi) e tutti soprattutto nel programma del girone B, nel quale abbiamo già un Arezzo dominante che, a punteggio pieno, sta provando ad andare in fuga.

Gli amaranto per il momento hanno sempre vinto ma ci sono squadre che provano a lanciarsi all’inseguimento; certo questa sera per la capolista del girone B il compito appare comunque abbordabile, perché si gioca in casa contro il neopromosso Guidonia che per ora sta procedendo a fari spenti, per così dire.

I temi legati ai risultati Serie C per il girone B e gli anticipi della quinta giornata non si fermano certamente qui; ad esempio si potrebbe parlare di un Perugia in crisi, che come lo scorso anno ha iniziato molto male la sua stagione (3 punti in quattro giornate) e adesso deve già inseguire con il rischio concreto di mancare ancora i playoff.

Scopriremo adesso quello che succederà sui campi con i risultati Serie C che tra poco apriranno il calendario di questa sera, nel tempo che rimane a disposizione proviamo a parlare ancora di qualche aspetto che potrebbe rivelarsi centrale nelle gare del giorno.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: FOCUS SULLE NEOPROMOSSE

Questa sera con i risultati Serie C abbiamo ben tre neopromosse in campo, e questo ci fornisce l’occasione di scoprire come si stanno comportando le squadre che sono salite dalla Serie D la scorsa primavera. Quella che fa meglio di tutti è il Ravenna: per i romagnoli, che ospitano il già citato Perugia, ci sono 9 punti in classifica e due vittorie consecutive entrando nella quinta giornata, si sta comportando discretamente anche il Forlì che ha messo insieme due successi (prima e ultima giornata) e adesso ha una gran bella occasione perché se la deve vedere con il Rimini nel derby, contro un’avversaria di cui bisogna parlare a parte.

Il Guidonia invece, forse quella che almeno sulla carta aveva meno ambizioni all’inizio della stagione, è riuscito a vincere una partita ma ne ha perse due; si trova invischiato come da copione nell’aspra lotta per evitare gli spareggi ma è ancora presto per dire se sarà questo l’orizzonte della neopromossa, intanto come già detto vincere sul campo dell’Arezzo di queste settimane sarebbe una grande impresa. Mettiamoci comodi allora, perché manca davvero poco al momento in cui i risultati Serie C ci faranno compagnia con i quattro anticipi della quinta giornata.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 5^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Arezzo Guidonia 0-0

Ore 20:30 Pontedera Campobasso 0-0

Ore 20:30 Ravenna Perugia 0-0

Ore 20:30 Rimini Forlì 0-0

CLASSIFICA GIRONE B

Arezzo 12

Ravenna 9

Ascoli, Pineto, Gubbio 8

Ternana, Forlì 6

Vis Pesaro, Pontedera, Pianese, Sambenedettese, Juventus Next Gen, Carpi 5

Campobasso, Torres, Guidonia, Pontedera 4

Perugia, Livorno 3

Bra 2

Rimini (-11) -10