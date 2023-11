RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Il calo del Vicenza! Diretta gol live score (12^ giornata, 3 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: IL CALO

Abbiamo già detto, presentando i risultati di Serie C per questa dodicesima giornata, che il Vicenza è in forte calo: questa sera il LaneRossi gioca il difficile derby sul campo dell’Arzignano e arriva da una serie di cinque partite senza vittorie. L’ultimo successo è il 3-0 sull’Atalanta U23, datato 30 settembre: è stato di conseguenza un ottobre nero per il Vicenza, che ha ottenuto i pareggi contro Triestina e Padova – comunque positivi se si pensa al fatto che sono due avversarie per la promozione diretta – e ha perso contro Pro Vercelli, Renate (in casa) e Fiorenzuola.

Fanno dunque appena 2 punti in cinque partite: nelle precedenti sei il Vicenza aveva infilato 14 punti vincendo quattro volte, tra cui un roboante 5-1 a Gorgonzola contro la Giana Erminio e poi anche lo 0-0 esterno contro la Virtus Verona, che all’epoca era prima in classifica. Aimo Diana, chiamato per portare la squadra in Serie B dopo quanto fatto con la Reggiana, ha bisogno di trovare quanto prima quelle sensazioni di inizio stagione: il suo Vicenza non si può permettere altri passi falsi, dopo la trasferta di stasera affronterà Pro Patria, Legnago Salus, Pro Sesto e Novara (prima del Mantova capolista), e l’obiettivo è assolutamente quello di fare 12 punti in questo filotto. (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO PER IL GIRONE A!

Un nuovo capitolo dei risultati di Serie C ci fa compagnia venerdì 3 novembre: inizia oggi la 12^ giornata, con quattro partite che sono di fatto gli anticipi e che riguardano il girone A, con inizio dei match alle ore 20:45. Arzignano Vicenza, Pro Patria Lumezzane, Pro Sesto Renate e Virtus Verona Trento: questo il quadro del venerdì sera, ricordando che in settimana si sono disputati alcuni recuperi. Il campionato di terza divisione procede dunque spedito: nel girone A troviamo il Mantova al primo posto in classifica e con un tentativo di fuga nei confronti di Triestina e Padova, che inseguono a tre punti di distanza.

Nessuna di queste squadre sarà impegnata oggi nei risultati di Serie C, ma ce ne sono altre che meritano attenzione: il derby Arzignano Vicenza per esempio riguarda la possibilità di correre per un posto nella fase nazionale dei playoff, il Trento e il Renate possono rinverdire e aumentare le loro speranze di post season mentre la Virtus Verona potrebbe addirittura ambire a qualcosa di più, la Pro Sesto e la Pro Patria invece sono più attardate e in questo momento devono guardarsi le spalle per evitare brutte sorprese. Tra poco scopriremo tutto quello che succederà sui vari campi per questo risultati di Serie C della 12^ giornata…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Il quadro dei risultati di Serie C per la 12^ giornata è dunque interessante: come detto sono appena quattro le partite del giorno, ma comunque intense perché la Virtus Verona, quarta in classifica in compagnia della Pro Vercelli, ha la possibilità di mettere ulteriore pressione al Mantova e andare davvero a giocarsi la promozione diretta che sarebbe un sogno, ma deve fare i conti con un Trento che è partito davvero molto bene in stagione e infatti ha solo 4 punti di ritardo dalla coppia di cui sopra. In zona playoff un Renate che negli anni riesce sempre a confermarsi e un Arzignano che sta davvero mostrando il lato migliore di sé; occhio ai giallazzurri anche questa sera.

Il derby contro il Vicenza infatti potrebbe lanciare l’Arzignano, e al tempo stesso affondare la squadra di Aimo Diana: presentatasi al via come corazzata nel girone A, il Vicenza ad un certo punto si è trovato in difficoltà e in questo momento, per quanto sia ancora presto tracciare bilanci definitivi, deve anche stare attento a non perdere il treno playoff, cosa che ovviamente sarebbe una tremenda delusione. Pro Sesto e Pro Patria stanno facendo molto meno bene rispetto alla passata stagione, vedremo allora quale nuovo scenario di classifica porteranno in dote i risultati di Serie C di questo venerdì 3 novembre…

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 12^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Arzignano Vicenza

Ore 20:45 Pro Patria Lumezzane

Ore 20:45 Pro Sesto Renate

Ore 20:45 Virtus Verona Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 26

Triestina, Padova 23

Pro Vercelli, Virtus Verona 20

Renate, Atalanta U23 17

Vicenza, Pergolettese, Arzignano, Trento 16

Legnago Salus, Albinoleffe 13

Giana Erminio, Pro Patria 12

Lumezzane, Pro Sesto 10

Fiorenzuola 9

Alessandria 6

Novara 5











