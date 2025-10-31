Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score dei due anticipi della 12^ giornata, venerdì 31 ottobre per il girone C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI VA IN CAMPO!

Siamo finalmente in compagnia di questo venerdì sera con i risultati Serie C. Tra i temi più importanti abbiamo già indicato quello di un Catania che si sta giocando la promozione, questo ci dà lo spunto per ricordare che l’ultima stagione in Serie B per gli etnei risale addirittura al 2014-2015, fu doppia retrocessione ma per illecito sportivo, perché con 49 punti (in 42 giornate) la squadra si sarebbe salvata ma era stata costretta a ripartire dalla Lega Pro. L’ultima promozione in cadetteria invece è ancora più lontana: in questo caso stiamo parlando addirittura del 2002, attraverso i playoff.

Terzo posto nel girone B alle spalle di Ascoli e Taranto; anche in quel caso si erano alternati alcuni allenatori (tra cui Pietro Vierchowod), alla fine la coppia Francesco Graziani-Maurizio Pellegrino aveva battuto il Castel di Sangro e perso contro l’Avellino, ma nella post season aveva fatto fuori Pescara e Taranto per l’inizio di un’avventura che avrebbe anche portato alla Serie A. Almeno un salto di categoria è nelle corde di questa società che anche stasera proverà a prendersi una vittoria importante; noi ci rivolgiamo al campo per scoprire come andranno le cose, possiamo metterci comodi perché finalmente per i risultati Serie C si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA UNA NUOVA GIORNATA!

Una nuova giornata prende il via con i risultati Serie C: venerdì 31 ottobre torniamo in campo con le prime due partite che sono valide per la 12^ giornata, appena due gli anticipi che, alle ore 20:30, riguardano il girone C con Casertana Catania e Picerno Cavese che ci faranno compagnia, in due scenari diversi.

Al Picco infatti si gioca una sfida di alta classifica: la Casertana, pur reduce da una sconfitta (comunque a Salerno), occupa la settima posizione e, visto l’assembramento lì davanti, potrebbe facilmente arrivare anche al quarto posto al termine di questo turno, ma il Catania dal canto suo vuole tornare a occupare la vetta del girone C.

Gli etnei stanno facendo benissimo, anche se in maniera alterna: tre vittorie per iniziare il campionato, poi appena 3 punti nelle quattro giornate successive ma immediatamente la ripresa con quattro successi in serie tra cui l’ultimo contro il Benevento, e appunto il posto d’onore alle spalle della Salernitana capolista.

Ci attende dunque una sfida che nei risultati Serie C potrebbe lanciar ancor più un ambizioso Catania oppure portare la Casertana, almeno temporaneamente, a sorpassare ben quattro squadre in classifica, sarà il campo a dirci come andranno le cose ma adesso bisogna parlare anche dell’altra partita.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: NELLE ZONE BASSE

Per i risultati Serie C infatti si gioca anche Picerno Cavese, in un contesto del tutto differente: tuttavia non bisogna dimenticare che la squadra campana nelle ultime due giornate ha battuto in successione Audace Cerignola e Crotone, dunque ha preso un po’ di slancio rispetto a una classifica che parlava di penultima posizione e in questo momento sarebbe addirittura salva, anche se ovviamente è presto per tracciare bilanci e bisogna continuare a correre. Pessima la situazione del Picerno in questo momento: eravamo abituati a vedere i lucani in zona playoff, oggi sono penultimi in compagnia del Giugliano.

Per il Picerno abbiamo quattro sconfitte consecutive: un periodo complicatissimo per una squadra che ha la necessità di tornare a macinare punti per evitare guai peggiori, ad esempio quelli portati dalla rimonta di un Siracusa che è tornato a vincere e ha così dimezzato la distanza, non sarebbe uno scenario improbabile quello di un AZ ultimo in classifica nel girone C e chiamato a fronteggiare il rischio di una retrocessione in Serie D. Tra poco saremo sui campi con i risultati Serie C, non ci resta che aspettare l’esito delle due partite.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 12^ GIORNATA

GIRONE C

DIRETTA Casertana Catania 0-0

DIRETTA Picerno Cavese 1-0 (21′ Esposito)

CLASSIFICA GIRONE C

Catania*, Salernitana 25

Benevento 22

Cosenza 19

Casertana*, Casarano, Monopoli 18

Crotone 17

Atalanta U23, Altamura 14

Potenza, Latina 13

Picerno*,Sorrento 12

Cavese*, Trapani (-8) 11

Audace Cerignola, Foggia 10

Giugliano 9

Siracusa 6

*una partita in più