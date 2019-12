Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (18^ giornata)

I risultati di Serie C legati alla 18^ giornata aprono i loro battenti con le partite di sabato 7 dicembre: come sempre sono previsti degli anticipi e questa volta ne vivremo ben cinque, perchè il girone A triplica la sua produzione abituale e ci consegna Pianese Pontedera e Pro Vercelli Pistoiese (entrambe alle ore 15:00) oltre che Siena Como, alle ore 20:45. Nel girone B abbiamo invece Cesena Fano che verrà disputata alle ore 20:45, mentre per il girone C l’anticipo Paganese Catanzaro è stato programmato alle ore 17:30. Sarà dunque interessante valutare come cambieranno le cose nella classifica dei tre gironi del campionato, noi possiamo solo metterci in attesa della giornata che ci fornirà i risultati di Serie C e sperare di assistere a partite entusiasmanti, intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Particolare attenzione al girone A per questi risultati di Serie C: sotto i riflettori finiscono in particolar modo Pontedera e Siena, che sono tra le principali inseguitrici del Monza. La distanza è davvero ampia, e per di più i granata (che devono ancora recuperare una partita) hanno perso una bella occasione domenica scorsa, pareggiando in casa contro il Pontedera; il Siena invece ha un punto in meno ed è in piena corsa per un posto nella fase nazionale dei playoff. Pro Vercelli e Pistoiese proveranno a confermare la loro posizione di classifica con gli arancioni che vogliono irrompere in zona playoff, così anche il Como mentre la Pianese vuole allontanare in maniera sostanziale la zona calda. Sfida salvezza al Manuzzi, anche se il Cesena ha dimostrato di poter fare un salto di qualità importante e arrivare fino ai playoff, che conquisterebbe virtualmente con una vittoria. Il Fano è ultimo in classifica e in crisi nera, e non può che vincere; cosa che è appena tornata a fare la Paganese, scacciando la crisi e lanciandosi con fiducia contro un Catanzaro il cui ko l’ha portato a essere la prima delle “altre” nel girone C, visto l’enorme distanza rispetto alla quinta posizione del Bari.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: 18^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15:00 Pianese Pontedera

ore 15:00 Pro Vercelli Pistoiese

ore 20:45 Siena Como

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 42

Renate, Pontedera 29

Siena 28

Carrarese 27

Novara 26

Alessandria, AlbinoLeffe 25

Pro Vercelli, Juventus U23, Arezzo, Como 22

Pistoiese, Pro Patria 21

Pianese 18

Lecco, Gozzano 15

Pergolettese 12

Olbia11

Giana Erminio 10

GIRONE B

ore 20:45 Cesena Fano

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 39

Carpi 33

Padova 33

Reggio Audace, Sudtirol 32

Feralpisalò 29

Piacenza 28

Sambenedettese 25

Virtus Verona 24

Triestina, Modena 23

Cesena 21

Ravenna, Vis Pesaro 18

Fermana 17

Arzignano, Gubbio 15

Imolese 14

Rimini 12

Fano 10

GIRONE C

ore 17:30 Paganese Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE B

Reggina 43

Potenza, Ternana 36

Monopoli 34

Bari 33

Catanzaro, Catania 24

Vibonese, Teramo 23

Casertana 22

Viterbese, Cavese 21

Paganese, Avellino 20

Virtus Francavilla 19

Picerno 17

Bisceglie 12

Sicula Leonzio, Rieti (-1) 11

Rende 10



