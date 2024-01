RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Giugliano in crisi! Diretta gol live score (21^ giornata, 12 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: LA CRISI

Abbiamo già visto che nel quadro odierno dei risultati di Serie C abbiamo una squadra in crisi: si tratta del Giugliano, che sperava concretamente nei playoff ma poi si è improvvisamente fermato. Il 9 dicembre il Giugliano ha festeggiato la vittoria sul Monterosi: secondo 3-1 consecutivo dopo il blitz di Monopoli, e nono posto in classifica che lasciava presagire tante cose positive per il futuro prossimo.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: posticipi al via! (20^ giornata, 8 gennaio 2024)

Invece la formazione campana ha chiuso malissimo il girone di andata, perdendo sul campo della Casertana (sconfitta che comunque poteva starci) e poi soprattutto cadendo in casa contro l’Audace Cerignola; il girone di ritorno non ha portato miglioramenti e il ko nel derby contro il Sorrento è stato davvero sanguinoso. Adesso dunque la situazione di classifica del Giugliano non è rosea: i playoff sono sempre alla portata ma bisognerà aumentare l’andatura, soprattutto provando a fare qualcosa meglio in attacco perché il Giugliano ha segnato soltanto 21 gol, la difesa invece sta tutto sommato facendo bene avendo incassato 25 reti. Staremo a vedere cosa succederà stasera nella delicata partita contro il Foggia… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ L'Arezzo stacca il Rimini! Diretta gol live score (oggi 6 gennaio 2024)

ECCO GLI ANTICIPI!

Sono due le partite che venerdì 12 gennaio ci fanno compagnia con i risultati di Serie C: siamo nella ventunesima giornata e questi sono gli anticipi, si gioca alle ore 20:45 per il girone C e le gare di cui sopra saranno Giugliano Foggia e Taranto Picerno. Sfide interessanti: da una parte quello che potremmo considerare una sorta di spareggio per entrare nei playoff, essendo che al momento Giugliano e Foggia sono appena sotto le prime dieci posizioni e hanno gli stessi punti, sull’altro campo invece si può sognare in grande e cioè la qualificazione diretta alla fase nazionale.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Goleada siciliana! Diretta gol live score (23 dicembre 2023)

Sono 37 i punti del Picerno, terzo in compagnia dell’Avellino; il Taranto invece ha un punto in meno, di conseguenza è chiaro quale sia l’obiettivo di due piazze che certamente avevano nella post season una possibilità concreta ma che stanno trovando anche di più da questi risultati di Serie C, e ora non si vogliono fermare. Tra poche ore scopriremo quello che ci diranno i campi e come cambierà la classifica del girone C in attesa delle altre partite, per il momento facciamo qualche altra rapida considerazione sui temi principali portati in dote dai risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Interessante quadro quello che ci viene proposto dai risultati di Serie C di questo venerdì. Sicuramente tra le squadre impegnate negli anticipi la grande delusa è il Foggia: l’anno scorso i satanelli avevano raggiunto i playoff in maniera brillante e avevano anche lasciato intendere di potersi giocare la promozione, ma in questa stagione è stato evidente il salto all’indietro. Già sette sconfitte con appena sei vittorie, come detto al momento la classifica pone il Foggia fuori dalla zona post season e bisognerà fare un salto di qualità importante per tornare a cavalcare l’obiettivo minimo.

Quello che il Giugliano era andato a prendersi di forza, almeno così sembrava; tuttavia, dopo un periodo decisamente positivo, i partenopei sono entrati in crisi e sono reduci da tre sconfitte consecutive. Per il momento il vantaggio sulla zona playout è di 6 punti: un bottino anche confortante, ma è chiaro che né Foggia né Giugliano possano permettersi di tirare la corda perché le cose in classifica possono cambiare molto rapidamente, e certamente la concorrenza non rimarrà a guardare ma vorrà farsi sotto in maniera perentoria.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 21^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 20:45 Giugliano Foggia

Ore 20:45 Taranto Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 43

Casertana 38

Picerno, Avellino 37

Taranto 36

Crotone 35

Benevento 33

Audace Cerignola 31

Latina 27

Sorrento, Potenza 26

Catania, Foggia, Giugliano 25

Turris 20

Monopoli, Acr Messina 19

Virtus Francavilla 17

Brindisi 14

Monterosi 11











© RIPRODUZIONE RISERVATA