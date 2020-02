Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (26^ giornata)

Dopo le emozioni vissute solo in settimana con le sfide per la Coppa Italia di Serie C, ecco che il grande calcio del terzo campionato italiano torna protagonista anche oggi, sabato 15 febbraio, con i primi risultati di Serie C. Si accenderà infatti proprio oggi la 26^ giornata della terza serie del calcio italiano e dunque la settima giornata del girone di ritorno per i tre gruppi A, B e C in cui è stato diviso il campionato: naturalmente siamo dunque più che impazienti di scoprire i verdetti che ci arriveranno. Va pero detto subito che anche oggi non saranno tanti i match a farci compagnia: come già abbiamo scoperto fin dalla prima giornata regolare di campionato, quest’anno è la domenica la giornata clou della Serie C, per cui anche in questo sabato dovremo accontentarci solo di pochi anticipi per la 26^ giornata. Pure però il grande spettacolo in campo non mancherà e anzi i risultati di Serie C che otterremo oggi, saranno di grandissimo valore anche per le classifiche di campionato.

RISULTATI SERIE C: I MATCH DI OGGI

Andiamo allora subito a vedere che cosa ci riserverà il calendario di campionato per questo sabato dedicato ai risultati di Serie C, nella 26^ giornata. Come abbiamo detto prima anche oggi sarà un programma ristretto, con un solo match per girone. Curiosamente poi saranno tutti appuntamenti per il primo e tardo pomeriggio e nessun evento sarà dunque atteso in notturna. Ecco che allora il primo fischio d’inizio oggi lo udiremo solo alle 15.00 quando per il girone A avrà inizio la sfida tra Gozzano e Pianese, a cui la formazione bianconera approda dopo il ben quarto pareggio di fila, che per ora non gli permette di fuggire dalla zona rossa della classifica. Alla medesima ora e dunque sempre alle ore 15,00 sarà la volta dell’incontro tra Rimini e Modena, valido per il girone B. Sarà invece atteso solo alle ore 18,00 l’incontro per il girone C tra Teramo e Monopoli, vera sfida play off per la classifica del gruppo, a cui i biancorossi approdano impazienti di vendicare la sconfitta subita solo pochi giorni fa contro la Viterbese.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 15,00 Gozzano-Pianese

CLASSIFICA

Monza 60

Renate 43

Pontedera 42

Carrarese 39

Novara, siena 38

Albinioleffe 35

Alessandria 34

Arezzo 33

Pistoiese, Pro Patria, Como 32

Pro Vercelli 31

Juventus U23 30

Lecco 28

Pianese 24

Giana Erminio 23

Pergolettese 21

Olia 19

Gozzano 18

GIRONE B

Ore 15,00 Rimini-Modena

CLASSIFICA

Vicenza 57

Reggio Audace 51

Carpi 50

sudtirol 45

Padova 44

Feralpisalò 43

Piacenza 41

Modena 37

Triestina 34

Sambenedettese 33

Virtus Verona 30

Fermana 29

Vis Pesaro, Cesena 27

Gubbio 26

Ravenna 24

Imolese 23

Arzignano 22

Fano 18

Rimini 17

GIRONE C

Ore 18,00 Teramo-Monopoli

CLASSIFICA

Reggina 59

Bari 51

Monopoli, Ternana 48

Potenza 45

Catanzaro 41

Teramo 37

Catania 36

Viterbese 35

Cavese 32

Virtus Francavilla, Paganese 31

Casertana, Avellino 30

Vibonese 29

Picerno 26

Bisceglie 19

Sicula leonzio, Rende 16

Rieti 12



