Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (28 settembre)

Oggi sabato 28 settembre 2019 sarà un nuovo giorno caratterizzato anche dai risultati Serie C. Dopo il turno infrasettimanale, si prosegue infatti senza pause e già oggi comincia il programma della settima giornata con i tre anticipi, uno per ciascun girone, come da schema del campionato in questa nuova stagione che ha “alleggerito” il sabato – si torna dunque alla normalità, dopo che nello scorso weekend c’erano state delle modifiche dovute proprio all’imminente turno infrasettimanale. Siamo già quasi a un quinto del cammino, la classifica dei tre giorni del campionato di Serie C 2019-2020 inizia a dare spunti interessanti e fornire gerarchie attendibili: si torna adesso in campo a pochi giorni dallo scorso impegno, potrebbe essere fonte di sorprese?

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Parlando dei risultati Serie C, dobbiamo dunque dire adesso quali sono le partite in calendario oggi. L’orario d’inizio è fissato per tutte alle ore 20.45, quando avremo nel girone A il derby toscano Siena Pistoiese, con i padroni di casa particolarmente attesi dopo il colpaccio di mercoledì sera a Monza, sul campo della capolista non più dunque a punteggio pieno; nel girone B sarà invece Piacenza Carpi a tenerci compagnia stasera, un intrigante derby dell’Emilia Romagna di alta classifica, chi vince può salire davvero in alto; nel girone C avremo invece un inedito Picerno Bari, nel quale potremo capire se i galletti ora affidati a Vincenzo Vivarini sapranno risollevarsi dopo un complicato inizio di stagione, comunque non così clamoroso se si considera che comunque il Bari è una neopromossa, sia pure di lusso.

RISULTATI SERIE C, ANTICIPI 7^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.45

Siena Pistoiese

CLASSIFICA

Monza 15

Alessandria 14

Renate 13

Novara, Carrarese 11

Pro Patria, Siena, AlbinoLeffe, Pontedera 9

Como 8

Pianese, Pro Vercelli 7

Olbia, Pistoiese, Juventus U23, Gozzano, Lecco 6

Arezzo 5

Pergolettese 3

Giana Erminio 2

GIRONE B

Ore 20.45

Piacenza Carpi

CLASSIFICA

Padova 16

Reggiana 14

Vicenza 12

Piacenza, Carpi 11

Sudtirol 10

Sambenedettese 9

FeralpiSalò 8

Triestina, Virtus Verona, Cesena, Ravenna, Vis Pesaro, Fermana 7

Modena, Rimini, Fano 6

Gubbio 4

Arzignano 3

Imolese 2

GIRONE C

Ore 20.45

Picerno Bari

CLASSIFICA

Catanzaro, Ternana 13

Reggina, Catania 12

Potenza 11

Viterbese, Monopoli 10

Casertana, Virtus Francavilla, Avellino 9

Paganese, Bari, Picerno, Bisceglie 8

Vibonese 7

Teramo, Cavese 5

Sicula Leonzio 2

Rieti, Rende 1



