RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: DUE ANTICIPI TOSTI!

Solo due anticipi per i risultati Serie C che venerdì 4 aprile ci faranno compagnia: questa sera, alle ore 20:30, in campo solo il girone B con Legnago Salus Pianese e Pineto Pescara che sono le due partite con cui iniziare il lungo programma della 35^ giornata. Il Pescara sarà chiamato a una sorta di tour de force in questi giorni: tornerà infatti in campo mercoledì per recuperare la partita contro l’Arezzo, virtualmente potrebbe tornare ad agganciare il terzo posto attualmente in mano alla Torres ma, anche se ormai sono passati parecchi mesi, rimane il rimpianto per una forte crisi che ha impedito di blindare il primato e correre per una promozione diretta del tutto possibile.

Attenzione però al Delfino nei playoff, perché certamente il Pescara è una squadra che potrebbe arrivare in fondo, essendo stata costruita per il salto di categoria; intanto però gli abruzzesi hanno il compito di evitare brutte sorprese e blindare la qualificazione diretta alla fase nazionale, in questo senso se la può giocare lo stesso Pineto che, pur reduce dalla brutta sconfitta di Perugia, rimane sornione in quinta posizione e vincendo nei risultati Serie C di stasera arriverebbe a -3 dallo stesso Pescara, poi eventualmente potrebbe sfruttare il recupero contro l’Arezzo per sognare ancora.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: LE DUE SORPRESE

Il derby abruzzese nei risultati Serie C ci permette dunque di aprire il discorso sulle due sorprese del girone B che saranno in campo tra poche ore: in pochi si aspettavano che il Pineto, comunque squadra da playoff, a quattro giornate dal termine sarebbe stato quinto in classifica con la possibilità concreta di saltare i primi turni della post season, o comunque cominciare dal secondo con tanto di fattore campo. Forse la sconfitta di Perugia ha complicato leggermente i piani, ma questo Pineto sta facendo benissimo in termini generali e nel sentito derby vede la possibilità di rilanciarsi e, in qualche modo, riscrivere le gerarchie del calcio all’interno dell’Abruzzo.

Anche la Pianese è una rivelazione, forse anche di più in quanto neopromossa: è vero, la squadra toscana ha perso quattro delle ultime cinque partite, ma intanto la classifica del girone B ci dice che si trova all’ottavo posto e ha un vantaggio di quattro punti in chiave playoff, anche se il Perugia già citato si trova in serie positiva e minaccia di mettere a repentaglio un obiettivo che prima della crisi appariva assodato. Adesso per la Pianese arriva un anticipo del venerdì favorevole: la trasferta di Legnago, contro la squadra ultima in classifica e che in questo momento sarebbe direttamente retrocessa in Serie D. Le cose andranno secondo pronostico nei risultati Serie C?

RISULTATI SERIE C: 35^ GIORNATA GIRONE B

Ore 20:30 Legnago Salus Pianese

Ore 20:30 Pineto Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Entella 75

Ternana (-2) 70

Torres 61

Pescara 58

Vis Pesaro 56

Pineto, Arezzo 52

Pianese 47

Rimini (-2) 46

Gubbio 44

Perugia 42

Pontedera 41

Carpi 40

Campobasso 39

Ascoli 38

Lucchese (-6) 33

Spal (-3) 29

Milan Futuro 27

Sestri Levante 26

Legnago Salus 25