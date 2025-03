RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: GIRONE B PROTAGONISTA!

Sarà il girone B ad essere grande e unico protagonista nei risultati Serie C per gli anticipi di venerdì 7 marzo: la 30^ giornata sarà ricca di spunti ancora una volta, e allora andiamo a presentare le cinque partite che si giocheranno questa sera con inizio alle ore 20:30, perché abbiamo parecchia carne al fuoco in tutte le zone di una classifica che inevitabilmente si sta definendo e “sgranando”, anche se naturalmente tante cose sono ancora da definire. Sicuramente possiamo dire che l’Entella si stia confermando settimana dopo settimana, guida la classifica ormai da tempo e ci aspettiamo che faccia il passo decisivo verso la promozione diretta.

Delle sue rivali, questa sera vedremo solo il Pescara che peraltro è ben distante: il Delfino presumibilmente, e stando almeno alla logica, non dovrebbe essere più in corsa per salire immediatamente in Serie B ma vuole comunque provare a difendere la sua qualificazione alla fase nazionale dei playoff, appare leggermente in ripresa anche se ha scialacquato uno straordinario avvio di stagione, oggi peraltro può rischiare qualcosa perché, se anche gioca in casa, la sua avversaria è una Lucchese che si è messa nelle condizioni di centrare la salvezza senza passare dagli spareggi, dunque nei risultati Serie C per la 30^ giornata sarà particolarmente agguerrita e potrebbe fare lo scherzetto a un Pescara traballante.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: L’ENTELLA VEDE L’OBIETTIVO

Dicevamo appunto dell’Entella capolista, che nei risultati Serie C di questa sera è in casa contro il Pontedera: i liguri non hanno tremato nemmeno nel big match del Tonino Benelli, hanno vinto sul difficile campo della Vis Pesaro e si sono così confermati al comando della classifica, con 4 punti di vantaggio sulla Ternana che sarebbero 2 senza la penalizzazione inflitta alle fere. La Ternana non molla, bisogna riconoscerlo: ha battuto anche la Torres cementando così il suo secondo posto, anzi ha creato una corsa a due perché a questo punto i sassaresi sono scivolati a -8 dalla capolista e, con nove giornate da disputare, potrebbe essere un divario troppo ampio.

L’Entella dunque si gioca il rush finale: da qui al termine della stagione regolare dovrà sfidare la Torres e l’Arezzo ma entrambe in casa, così come sarà nel proprio stadio la super sfida contro la Ternana che arriverà all’ultima giornata, e che naturalmente l’Entella spera sia già ininfluente. Perché sia così bisognerà confermare il passo tenuto fino a questo momento, che parla di 64 punti in 29 giornate e una sconfitta che manca dal sesto turno (in casa contro il Pescara), unica in tutto il campionato: la promozione sarebbe meritatissima, ma lo stesso si potrebbe dire di una Ternana che ha tutto per operare il ribaltone.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 30^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Carpi Vis Pesaro

Ore 20:30 Entella Pontedera

Ore 20:30 Gubbio Pianese

Ore 20:30 Pescara Lucchese

Ore 20:30 Spal Arezzo

CLASSIFICA GIRONE B

Entella 64

Ternana (-2) 60

Torres 56

Pescara 51

Vis Pesaro 50

Arezzo 46

Pianese 44

Pineto 42

Rimini (-2) 40

Pontedera 36

Gubbio 34

Ascoli, Campobasso, Carpi 33

Lucchese 31

Perugia 31

Spal (-3) 25

Legnago Salus, Milan Futuro 22

Sestri Levante 20