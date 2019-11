Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (gironi A, B, C)

I riflettori si accendono oggi, sabato 23 novembre 2019 sul terzo campionato italiano e proprio oggi otterremo i primi risultati della Serie C per la 16^ giornata del turno di andata per i gironi A, B e C. Programma alla mano vediamo subito che ci attende di nuovo un grande sabato per la lega professionisti: rispetto al solito poi il calendario per questo sabato ci offre pure qualche incontro in più rispetto al solito. Se infatti al sabato erano messi in calendario appena tre incontri (un anticipo per girone) e concentrati nelle fasce orarie delle 15,00 e delle 17,30 della domenica la gran parte degli incontri di ogni turno regolare, ecco che oggi, in accordo tra club e Lega, saranno ben 5 le sfide che ci terranno compagnia e dove i tre punti messi in palio faranno ben gola. Andiamo allora subito a controllare quali saranno le partite, e quindi i risultati della Serie C che otterremo in questo caldissimo sabato di campionato.

RISULTATI SERIE C: I MATCH DI OGGI

Programma alla mano ecco che subito spicca un’altra “irregolarità” per questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie C: se infatti di solito i match sono contrati nella fasce serale, ecco che in realtà oggi il primo fischio d’inizio lo si udirà già alle ore 15,00 quando per il girone A avrà luogo la sfida tra Pro Vercelli e Renate al Silvio Piola, match a cui i biancoscudati approdano ben ottimisti dopo pure il successo rimediato con il Como nel turno precedente. Sempre per il girone A ma solo alle ore 20,45 avrà luogo poi il match tra Lecco e Giana Erminio. Saranno poi attesi per la serata di oggi gli altri incontri, anticipi di questa 16^ giornata di campionato: per il girone B ecco che alle ore 20,45 avrà pure inizio la sfida tra Virtus Verona e Carpi. Sarà doppio appuntamento per il girone C, ma in questo caso entrambe le partite avranno inizio alle ore 20,45. Per i risultati di Serie C dunque assisteremo agli scontri Reggina-Rende e pure Ternana-Viterbese, dove poi gli umbri approdano con grandi ambizioni, pur dopo il pareggio con il Teramo. Chissà che ci riserveranno oggi i campi del terzo campionato italiano.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15,00 Pro Vercelli-Renate

Ore 20,45 Lecco-Giana Erminio

CLASSIFICA SERIE C

Monza 36

Renate 27

Pontedera, Novara, Siena 25

Carrarese, Alessandria 24

Pro Vercelli 21

Juventus U23 20

Albinoleffe, Pro patria, Pistoiese 19

Arezzo, Como 18

Pianese 17

Gozzano 15

Olbia, Lecco 11

Giana Erminio 9

Pergolettese 8

GIRONE B

Ore 20,45 Virtus Verona-Carpi

CLASSIFICA SERIE C

Vicenza 33

Sudtirol 32

Reggio Audace 30

Carpi, Padova 29

Feralpisalò 28

Piacenza 23

Sambenedettese 21

Modena 20

Triestina 19

Cesena 17

V pesaro 15

Arzignano, Ravenna 14

Gubbio, Fermana 13

Rimini 12

Imolese 11

Fano 10

GIRONE C

Ore 20,45 Reggina Rende

Ore 20,45 Ternana-Viterbese

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 37

Monopoli 31

Ternana, Potenza 30

Bari 29

Catanzaro 24

Teramo 22

Casertana, Viterbese 21

Vibonese, Catania 20

V Francavilla 19

Cavese 17

Picerno, Paganese 16

Avellino 14

Rieti 12

Rende, Bisceglie, Sicula Leonzio 1023



