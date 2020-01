Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei gironi (19 gennaio)

Per i risultati di Serie C siamo arrivati alla 22^ giornata, la terza del girone di ritorno: analizziamo le partite di domenica 19 gennaio per la seconda parte di questo turno, ricordando però che a fine dicembre non si era giocata un’intera giornata per lo sciopero e dunque tutte le squadre hanno almeno una sfida da recuperare. Il programma come sempre è ricco, sia pure considerati i posticipi e le sfide del sabato; saranno oggi 20 le sfide cui assisteremo, meno del solito ma sempre a formare un pomeriggio ricco. La classifica dei gironi si sta per definire ma le sorprese chiaramente potrebbero non mancare, dunque adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci possiamo aspettare da queste sfide che compongono il quadro dei risultati di Serie C per domenica 19 gennaio.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Studiando i risultati di Serie C, notiamo che oggi sul terreno di gioco ci saranno le tre capolista: il Monza ha ripreso la marcia dominando a Novara, e confermando i 10 punti di vantaggio sul Pontedera che non molla ma è decisamente staccato, avendo a sua volta preso un buon margine sul Renate. Non sembrano esserci ostacoli alla promozione dei brianzoli, mentre nel girone C la Reggina deve stare attenta: il 2020 ha portato in dote la prima sconfitta in campionato (netto 0-3 a Cava De’ Tirreni) e adesso Mimmo Toscano dovrà essere bravo a riprendere immediatamente la marcia perchè il Bari, che pure ha sprecato una prima occasione di avvicinarsi pareggiando a Viterbo, ha 9 punti da recuperare che sono tanti ma potrebbero essere mangiati anche in poco tempo. Naturalmente dipenderà dalla prima della classe, così come in un girone B dove pure la situazione è molto più complessa. Il Vicenza oggi ospita il Carpi: per gli emiliani c’è la grande occasione di portarsi davvero a ridosso della capolista e iniziare un altro tipo di campionato, pronto ad approfittarne c’è il Sudtirol che studia la situazione sperando sia finalmente arrivato il suo momento.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 15:00 Juventus U23 Arezzo

ore 15:00 Monza Como

ore 15:00 Olbia Pontedera

ore 15:00 Pergolettese Pro Patria

ore 17:30 Carrarese Siena

ore 17:30 Lecco Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 49

Pontedera 39

Renate 33

Novara, Carrarese, Siena 32

AlbinoLeffe, Alessandria 29

Arezzo 27

Como 26

Pistoiese, Juventus U23, Pro Patria, Pro Vercelli 24

Pianese, Lecco 20

Pergolettese 19

Gozzano 18

Olbia 13

Giana Erminio 11

GIRONE B

ore 15:00 Gubbio Arzignano

ore 15:00 Padova Modena

ore 15:00 Sudtirol Rimini

ore 17:30 Vicenza Carpi

ore 17:30 Ravenna Fano

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 46

Carpi 42

Reggio Audace 41

Sudtirol, Padova 36

Piacenza 35

Sambenedettese 31

Modena, Feralpisalò 30

Virtus Verona 27

Triestina 26

Cesena 24

Vis Pesaro, Fermana 22

Ravenna 18

Imolese 17

Arzignano, Fano 16

Gubbio, Rimini 15

GIRONE C

ore 15:00 Bari Rieti

ore 15:00 Bisceglie Reggina

ore 15:00 Casertana Virtus Francavilla

ore 15:00 Catania Potenza

ore 15:00 Paganese Sicula Leonzio

ore 15:00 Ternana Rende

ore 15:00 Vibonese Cavese

ore 17:30 Catanzaro Monopoli

ore 17:30 Teramo Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 49

Bari, Ternana 40

Potenza 39

Monopoli 37

Catanzaro 32

Catania 29

Teramo 28

Vibonese, Paganese, Avellino 27

Casertana 26

Viterbese, Cavese 25

Virtus Francavilla 23

Picerno 20

Bisceglie, Rende 14

Rieti (-1) 12

Sicula Leonzio 11



