Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score dei match della 15^ giornata

Dopo i pochi ma entusiasmanti anticipi che abbiamo vissuto ieri, ecco che tornano i verdetti e i risultati di Serie C protagonisti anche oggi domenica 17 novembre 2019: si chiuderà infatti in questo fine settimana il programma per la 15^ giornata della stagione regolare del terzo campionato italiano e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Va poi aggiunto che proprio in questo fine settimana il primo e il secondo campionato italiano si fermeranno per la solita sosta delle nazionali: di fatto la Serie C sarà unica protagonista. In questa domenica poi il programma per i gironi A, B e C sarà fittissimo e certo i tre punti messi in palio faranno ben gola. Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà il calendario per questa domenica partendo dal gruppo A. Qui come al solito saranno due le fasce orarie rispettate e quindi udiremo il fischio d’inizio di ben 4 incontri alle ore 15.00, tra cui anche Pistoiese-Monza, con i lombardi in vetta alla classifica pur dopo il pari con la Carrarese. Alle ore 17,30 sarà la volta di altre 4 sfide.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Proseguendo nell’analisi del calendario della Serie C per la 15^ giornata del campionato regolare, ecco che nel girone B saranno appena 4 le sfide che oggi avranno luogo alle ore 15,00 e quindi di preciso gli incontri Fano-Piacenza, Imolese-Triestina, Vicenza-Ravenna e Sudtirol-Sambenedettese, dove i vicentini e gli altoatesini si sfideranno a distanza per la vetta del gruppo. Alle ore 17,30 sarà invece la volta di ben 5 partite del girone B e certo dobbiamo tenere d’occhio il Modena che proverà l’assalto alla top ten della classifica del gruppo. Per il Girone C, ecco pure un programma ben ricco di sfide per questa domenica, ma appena più articolato. Da calendario infatti alle ore 15,00 avranno luogo ben cinque incontri, ma sarà solo alle ore 16,00 che avrà luogo la sfida Teramo-Ternana, con gli umbri di ritorno da un ottimo successo in campionato ai danni della Paganese. Alle ore 17,30 ricordiamo che saranno solo due incontri a iniziare e quindi Potenza-vibonese e Viterbese-Cavese: sarà poi previsto un posticipo in serata alle ore 20,45 con Catanzaro-Catania.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 15:00 Como-Pro Vercelli

Ore 15:00 Olbia-Novara

Ore 15:00 Pistoiese-Monza

Ore 15:00 Renate-Pianese

Ore 7:30 Carrarese-Arezzo

Ore 17:30 Giana Erminio-Siena

Ore 17:30 Gozzano-Pro Patria

Ore 17:30 Pontedera-Lecco

CLASSIFICA SERIE C

Monza 33

Renate 26

Pontedera 25

Alessandria 24

Carrarese 23

Albinoleffe, Siena, Novara 22

Juventus U23 20

Pistoiese 19

Pro Patria, Como, Pro Vercelli 18

Arezzo 17

Pianese 16

Gozzano 14

Olbia, Lezzo 11

Giana Erminio 9

Pergolettese 5

GIRONE B

Ore 15:00 Fano-Piacenza

Ore 15:00 Imolese-Triestina

Ore 15:00 Vicenza-Ravenna

Ore 15:00 Südtirol-Sambenedettese

Ore 17:30 Carpi-Fermana

Ore 17:30 Gubbio-Cesena

Ore 17:30 Modena-Virtus Verona

Ore 17:30 Reggio Audace-Vis Pesaro

Ore 17:30 Rimini-Arzignano

CLASSIFICA SERIE C

Vicenza 30

Sudtirol, Padova 29

Feralpisalò 28

Reggio Audace 27

Carpi 26

V Verona, Piacenza 23

Sambenedettese 21

Triestina 19

Modena 17

V Pesaro 15

Cesena, Ravenna 14

Gubbio, Fermana 13

Rimini 12

Imolese, Arzignano 11

Fano 10

GIRONE C

Ore 15:00 Casertana-Avellino

Ore 15:00 Paganese-Bari

Ore 15:00 Rende-Picerno

Ore 15:00 Rieti-Reggina

Ore 15:00 Sicula Leonzio-Virtus Francavilla

Ore 16:00 Teramo-Ternana

Ore 17:30 Potenza-Vibonese

Ore 17:30 Viterbese-Cavese

Ore 20:45 Catanzaro-Catania

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 34

Monopoli 31

Ternana 29

Potenza 27

Bari 26

Viterbese, Catanzaro, Teramo 21

Vibonese, Catania 20

Casertana, V Francavilla 18

Picerno, Paganese 16

Cavese, Avellino 14

Rieti 12

Bisceglie 10

Sicula Leonzio 9

Rende 7



