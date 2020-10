Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei match per la 5^ giornata

RISULTATI SERIE C: DOPO GLI ANTICIPI DEL SABATO SI TORNA IN CAMPO!

Dopo i gustosi anticipi del sabato, ecco che si fa sul serio per la quinta giornata del terzo campionato italiano, che torna protagonista in questa domenica 18 ottobre, con tanti risultati e verdetti dei tre gironi che davvero non vediamo l’ora di scoprire. Come è facile immaginare, benché pure il numero degli anticipi in questa occasione sia stato ben nutrito, pure il calendario per quello che riguarda le partite di Serie C di questa domenica è davvero ricchissimo. Come al solito due saranno le fasce orarie predilette, per tutti e tre gironi: ricordiamo dunque che nel gruppo A alle 15,00 avranno inizio Novara-Pontedera, Olbia-Livorno e Pistoiese-Piacenza, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Giana Erminio Alessandria, Lucchese-Como, Pergolettese-Pro Sesto e Renate-Pro patria. Per il girone B il calendario di questa domenica riservata ai risultati di Serie C ci prospetta alle ore 15.00 le sfide Fano-Imolese, Carpi-Arezzo, Gubbio-Cesena, Perugia-Fermana e Sambenedettese-Mantova: solitaria alle 17.30 la partita tra Padova e Legnago, che per i patavini arriva dopo il buon successo con la Fermana. Per il girone C del terzo campionato il programma non cambia: ecco alle ore 15.00 il via di Bisceglie-Palermo, Cavese-Viterbese, Francavilla-Catania, mentre alle ore 17.30 assisteremo alle partite Catanzaro-Foggia, Teramo-Casertana e Turris Monopoli.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Dunque ci attende ancora una volta una domenica dedicata ai risultati di Serie C davvero importante, con tanti incontri particolarmente prestigiosi: pure non possiamo dire che il clima attorno a questa quinta giornata sia dei più sereni. Pesa certo ancora nell’ambiente la forzata esclusione del Trapani, club dalla ricchissima storia, ma che quest’anno davvero non è riuscito a proseguire la sua avventura in campionati, viste le drammatiche vicende economiche e societarie. Ma non solo: lo spettro del coronavirus infatti si aggira anche in Serie C. Già nella precedente giornata, in seguito al riscontro di alcune positività all’interno degli spogliatoi alcuni match sono stati rinviati alla giornata seguente o direttamente a data da destinarsi e non possiamo escludere che lo stesso accada anche oggi. Pure non vogliamo troppo guastarci l’umore e siamo davvero impazienti di far parlare solo il campo!.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 15:00 Novara-Pontedera

Ore 15:00 Olbia-Livorno

Ore 15:00 Pistoiese-Piacenza

Ore 17:30 Giana Erminio-Alessandria

Ore 17:30 Lucchese-Como

Ore 17:30 Pergolettese-Pro Sesto

Ore 17:30 Renate-Pro Patria

CLASSIFICA SERIE C

Lecco 11

Pro Vercelli 10

Novara, Grosseto, Renate, Carrarese 9

Juventus U23 7

Como, Pontedera, Pro Patria 6

Pergolettese 5

Alessandria, Piacenza, Pro Sesto 4

Giana Erminio, Pistoiese 3

Livorno, AlbinoLeffe 2

Lucchese, Olbia 1

GIRONE B

Ore 15:00 Fano-Imolese

Ore 15:00 Carpi-Arezzo

Ore 15:00 Gubbio-Cesena

Ore 15:00 Perugia-Fermana

Ore 15:00 Sambenedettese-Mantova

Ore 17:30 Padova-Legnago Salus

CLASSIFICA SERIE C

Sudtirol 11

Matelica 10

Modena, Feralpisalò, Triestina 9

Legnago Salus 8

Padova, Carpi, Sambenedettese, Imolese, Virtus Verona 7

Mantova 6

Vis Pesaro 5

Cesena, Perugia 4

Fano, Ravenna 3

Gubbio 2

Arezzo, Fermana 1

GIRONE C

Ore 15:00 Bisceglie-Palermo

Ore 15:00 Cavese-Viterbese

Ore 15:00 Virtus Francavilla-Catania

Ore 17:30 Catanzaro-Foggia

Ore 17:30 Teramo-Casertana

Ore 17:30 Turris-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C

Bari 10

Turris, Ternana 9

Vibonese 8

Teramo 7

Avellino, Juve Stabia 6

Catanzaro, Potenza 4

Foggia, Bisceglie, Catania, Monopoli 3

Casertana, Paganese 2

Cavese, Virtus Francavilla, Palermo, Viterbese 1



