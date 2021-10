Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (10^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI CHIUDE IL TURNO INFRASETTIMANALE

Spazio ai risultati della Serie C anche in questo giovedi 21 ottobre 2021: siamo a conclusione di questo intenso turno infrasettimanale e proprio con oggi vivremo le ultime due sfide per la decima giornata della terza serie del calcio italiano. Dopo dunque le grandi scintille occorse martedì e mercoledì, siamo pronti a metterci alle spalle il turno: consci pure che lo spettacolo della Serie C ci farà compagnia già questo fine settimana, con un classico programma per la undicesima giornata.

Nella trepidante attesa non ci resta che vedere quali saranno le partite che ci faranno compagnia in questo giovedi 21 ottobre 2021: calendario alla mano pure vediamo che entrambe saranno valide solo per il girone A. Osservando ora programma ecco che oggi il primo fischio d’inizio sarà per le ore 17.30 con la sfida tra Pro Vercelli e Giana Erminio: solo alle ore 21.00 saranno invece riflettori puntati sull’incontro tra Lecco e Renate, bellissimo derby lombardo, che si annuncia infuocato.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via al questo giovedi riservato ai risultati della Serie C per la decima giornata, pure ci pare doveroso dare un miglior contesto alle sfide che pure ci faranno compagnia questa sera: specie se controlliamo anche che sta accadendo nella classifica del girone A. Cominciamo allora dal primo incontro tra Pro Vercelli e Giana Erminio, match che pure mette in palio punti utilissimi ai piemontesi, rimasti bloccati in una serie di risultati abbastanza deludenti nelle ultime settimane. Con tre KO e un pareggio con il Renate come verdetti nelle ultime tre giornate, i biancoscudati sognano il riscatto, ai danni oggi magari dei biancazzurri, che pure non se la stanno passando bene a circa metà della graduatoria.

Per la seconda sfida di giornata, tra Lecco e Renate ecco che invece parliamo oggi del classico match in testa alla classifica del girone A: i nerazzurri dopo tutto sono tra i club più in forma del gruppo, con ben 17 punti all’attivo, solo due sconfitte e pure tanta voglia di rimanere ben attaccati alle capoliste del campionato. Non meno motivato in tal senso anche il Lecco: nonostante il mezzo passo falso con il Mantova, la squadra azzurro blu rimane sempre ampiamente entro la zona play off del campionato e punta a un ruolo da protagonista nella stagione, sempre che trovi una certa costanza di risultati (specie quando si trova fuori casa). Saranno due sfide affascinanti: ci attende un giovedi riservato ai risultati della Serie C davvero brillante.

RISULTATI SERIE C: PARTITE E ORARI

GIRONE A

Ore 17.30 Pro Vercelli-Giana Erminio

Ore 21.00 Lecco-Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 22

Sudtirol 18

Feralpisalò 17

Renate, Albinoleffe, Lecco 16

Pro Vercelli 14

Juventus U23, Trento, Triestina 12

Mantova, Seregno, Pro Patria, Giana Erminio 9

Pergolettese, Fiorenzuola, Piacenza, Legnago Salus 8

Virtus Verona, Pro Sesto 6



