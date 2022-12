Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (16^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI I DUE POSTICIPI!

Sono due i posticipi che ci faranno compagnia giovedì 1 dicembre per i risultati di Serie C: due partite che riguardano il girone A, e allora possiamo dire immediatamente che si tratta di Arzignano Pro Vercelli, con calcio d’inizio alle ore 18:00, e Trento Vicenza che si giocherà invece alle ore 20:00. Il turno infrasettimanale prevede sempre dei posticipi, qui siamo nella 16^ giornata e il motivo per cui a essere spostate al giovedì sono queste due gare risiede ovviamente nell’ultimo Monday Night, che è stato Arzignano Vicenza con la vittoria esterna del LaneRossi, salito al quinto posto nella classifica del girone A.

Ora dunque sarà particolarmente interessante scoprire quello che succederà nei risultati di Serie C per questi posticipi: le partite in programma sono belle e tre delle quattro squadre coinvolte stanno lottando per posizionarsi nella griglia dei playoff, fa eccezione il Trento che invece deve fare i conti con una situazione delicata e un possibile playout, per non parlare di una retrocessione diretta. Tra poco i campi ci forniranno i loro responsi, nel frattempo però possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da queste due sfide per i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo allora avvicinando al giovedì che sarà caratterizzato dai risultati di Serie C: il campionato di terza divisione non si è chiaramente fermato per “aspettare” i Mondiali, e con il turno infrasettimanale ha anche recuperato terreno. Ricordiamo che in Serie C il calendario dei playoff è parecchio lungo, dunque la stagione regolare non si può permettere di finire troppo tardi; intanto, per quanto riguarda le quattro squadre in campo oggi, abbiamo già detto che il Vicenza ha vinto in trasferta il derby contro l’Arzignano.

La Pro Vercelli ha ottenuto un successo prezioso contro il Sangiuliano City Nova con il quale ha agganciato il treno del nono posto (di cui fa parte lo stesso Arzignano) tornando a contemplare una qualificazione ai playoff che all’inizio della stagione veniva tutto sommato considerata scontata, o comunque molto alla portata del club. Resta il Trento, che era impegnato nella difficilissima trasferta sul campo della Feralpisalò: i gialloneri hanno perso e sono stati rimontati dalla Virtus Verona, se la stagione regolare finisse oggi la classifica del girone A parlerebbe di playout da giocare contro la Triestina.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Arzignano Pro Vercelli

Ore 20:00 Trento Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 30

Renate, Lecco, Feralpisalò 27

Vicenza 26

Pro Sesto 25

Novara 24

Juventus U23 23

Pro Patria, Arzignano, Pro Vercelli 21

Padova 20

Pergolettese 19

Albinoleffe, City Nova 17

Mantova 16

Virtus Verona, Trento 13

Triestina 11

Piacenza 9











