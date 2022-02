Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (21^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI CHIUDE LA 21^ GIORNATA!

La 21^ giornata per i risultati di Serie C si conclude giovedì 3 febbraio: alle ore 18:00 sono in programma Avellino Juve Stabia e Potenza Foggia, due partite che sono posticipi rispetto a ieri perché vespe e satanelli hanno giocato il Monday Night del fine settimana, che riguardava invece il 24^ turno. Si torna indietro perché, come ricorderete, la Serie C ha iniziato l’anno solare 2022 rinviando le prime due giornate del ritorno: troppi casi di positività al Coronavirus hanno indotto la Lega Pro a far slittare il calendario per evitare che i recuperi rendessero meno “malleabile” il programma delle squadre, come era accaduto per esempio l’anno scorso.

Adesso queste due gare si giocano per il girone C, con contesti di classifica diversi: troviamo infatti un Avellino che, magari solo virtualmente vista la distanza, lotta per la promozione diretta in Serie B o comunque per andare direttamente alla fase nazionale dei playoff, il Foggia e la Juve Stabia che vogliono arrivare alla post season per poi giocarsi le loro carte e il Potenza che invece spera di salvarsi, ma intanto è ultimo in classifica. Vedremo allora quello che succederà nelle due partite che rappresentano i posticipi per i risultati di Serie C, noi possiamo cominciare a fare qualche valutazione utile su questo giovedì…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C per i posticipi della 21^ giornata ci presentano un quadro interessante: tre delle quattro squadre impegnate infatti hanno una storia particolarmente importante, hanno conosciuto la Serie B in epoca recente e dunque è chiaro che almeno idealmente ci vogliano tornare. Serie B che peraltro per qualcuna – l’Avellino – si era anche risolta nei playoff per la promozione in Serie A, con finale sfiorata (ricorderete magari la traversa colpita da Castaldo contro il Bologna), ma in ogni caso stiamo parlando di club che sanno bene come la cadetteria possa essere una dimensione più consona alle loro ambizioni.

Tra queste però chi si sta confermando è solo l’Avellino, che per di più deve accettare di avere un distacco non banale nei confronti del Bari; se l’anno scorso gli irpini si erano dovuti inchinare alla dominante Ternana, stavolta sono i galletti che potrebbero impedire ai biancoverdi di festeggiare la promozione diretta. Foggia e Juve Stabia tutto sommato stanno rispondendo a quelli che erano i target fissati in estate, le vespe per di più hanno vinto la sfida diretta lunedì sera e sono tornati in quota playoff; in fondo invece il Potenza occupa mestamente l’ultima posizione della classifica insieme alla Vibonese, difficilmente riuscirà a fare meglio che prendere il playout ma anche questo traguardo rischia di scivolare dalle mani, vedremo però cosa succederà nei risultati di Serie C di oggi…

RISULTATI SERIE C: GIRONE C

Ore 18:00 Avellino Juve Stabia

Ore 18:00 Potenza Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 48

Avellino, Monopoli, Turris 39

Palermo, Virtus Francavilla 37

Catanzaro 36

Taranto 32

Foggia (-2) 31

Picerno, Juve Stabia 30

Latina 29

Catania (-2), Campobasso 25

Monterosi 24

Paganese 22

Acr Messina 18

Fidelis Andria 17

Vibonese, Potenza 15



