Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (25^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI I POSTICIPI

Spazio ai risultati della Serie C anche nella giornata di oggi, giovedi 18 febbraio 2021. Questo pomeriggio infatti chiuderemo il quadro dei verdetti per la 25^ giornata del terzo campionato nazionale: dopo dunque tutta la giornata di ieri, dedicata alla Serie C, ecco che si tornerà in campo anche oggi, ma solo per gli ultimi posticipi del quinto turno infrasettimanale (degli otto previsti dalla Lega Pro a inizio anno). Aspettiamoci dunque per la giornata di oggi, un programma estremamente ristretto: non scordiamo infatti che già i nostri beniamini della Lega pro saranno di nuovo in campo anche questo fine settimana, per un nuovo turno del campionato regolare. Pure quelli in calendario, saranno match da non perderci: vediamoli subito. Segnalato subito che oggi i riflettori saranno esclusivamente sul girone B (i gruppi A e C hanno già terminato il turno nella giornata di ieri), per i risultati della Serie C, ecco che oggi ci faranno compagnia le sfide Feralpisalò-Modena e Matelica-Mantova, entrambe previste per le ore 15.00.

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICA E CONTESTO

Se dunque per il quadro dei risultati della serie C di oggi ci attendono appena due incontri per la 25^ giornata, ecco che pure queste saranno partite da non perderci assolutamente. Pesano infatti il prestigio dei club come dei protagonisti chiamati in campo: senza dimenticare il valore dei tre punti messi in palio. Non scordiamo affatto che, pur dopo le novità in classifica arrivate dopo il triplice fischio finale udito per le sfide in programma solo ieri, Modena e Feralpisalò sono sempre protagoniste nelle zone più alte della graduatoria. Gli emiliani poi, pur non potendo ancora ambire alla prima piazza (dove staziona il Padova, in grande condizione), pure possono oggi fare bottino pieno e ricucire lo strappo con la vetta e perché no, anche salire sul podio. Nella 25^ giornata sono poi punti che peseranno moltissimo quelli che saranno messi in palio tra Mantova e Matelica: i due club, che davvero non vantano una condizione importante, pure stanno resistendo entro la top ten della graduatoria. Pure lo fanno con gran fatica e un KO oggi (l’ennesimo nell’ultimo periodo), potrebbe anche mettere una pietra sopra alle ambizioni di play off di uno dei due club. Ci attendono dunque sfide brillanti, cui siamo impazienti di dare il via!

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE B

Ore 15.00 Matelica-Mantova

Ore 15.00 FeralpisaLò-Modena

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 53

Sudtirol 48

Perugia 46

Modena 44

Triestina 42

Virtus Verona 40

FeralpiSalò, Sambenedettese, Cesena 38

Mantova 33

Matelica 32

Carpi 29

Gubbio, Fermana 27

Imolese 25

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Fano 21

Ravenna 18

Arezzo 12



