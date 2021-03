Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (31^ giornata)

RISULTATI SERIE C: I POSTICIPI DELLA 31^ GIORNATA

Sono appena due, per i risultati di Serie C, i posticipi che giovedì 18 marzo chiudono il programma della 31^ giornata: entrambi sono validi per il girone A e si tratta di Alessandria Renate, che si giocherà alle ore 15:00, e Novara Piacenza che andrà invece in scena alle ore 17:30. Curiosamente o meno, stiamo parlando di due zone ben diverse della classifica: al Moccagatta infatti si gioca per un posto nella fase nazionale dei playoff e, anche se in maniera molto meno concreta almeno per i padroni di casa, per la promozione diretta in Serie B.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Como perde in casa! Diretta gol live score

Al Silvio Piola invece non si può scherzare: entrambe le squadre rischiano seriamente di tornare a essere coinvolte nella zona playout, per la retrocessione diretta il pericolo dovrebbe essere scongiurato ma uno spareggio sarebbe molto complicato da affrontare. Non ci resta allora che prepararci a scoprire quello che succederà nei risultati di Serie C per questi due posticipi, ma aspettando che le partite prendano il via possiamo fare un breve approfondimento su quelli che sono i temi principali che verranno affrontati.

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: pareggio al Recchioni!

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C che chiudono la 31^ giornata, attenzione particolare viene rivolta al Renate. I nerazzurri, una rivelazione di questo girone A, sono stati anche in testa alla classifica e in generale hanno dato vita a uno splendido duello con il Como, almeno fino all’inserimento della Pro Vercelli che si è messa tra le due lombarde. Ad Alessandria Aimo Diana e i suoi ragazzi rischiano parecchio, e i grigi al contrario possono avvicinare l’avversaria di oggi a soli 2 punti; come detto i grigi non possono più sperare concretamente di prendersi la promozione immediata ma sicuramente saranno una minaccia per tutte le concorrenti nei playoff, una di queste potrebbe appunto essere il Renate. Novara e Piacenza sono le due grandi delusioni di questo campionato di Serie C, partite con ben altre ambizioni come ci dice anche la storia recente ma trovatesi nella parte bassa della classifica, senza riuscire a trovare la giusta continuità per venirne fuori. Quella delle due che dovesse perdere oggi avrebbe poi parecchi problemi a risalire la corrente, vedremo allora come andranno le cose…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: ok Piacenza e Sambenedettese!

GIRONE A

Ore 15:00 Alessandria Renate

Ore 17:30 Novara Piacenza

CLASSIFICA GIRONE A

Como 59

Pro Vercelli 57

Renate 55

Lecco 51

Alessandria, Pro Patria 50

Juventus U23 46

Pontedera 44

Carrarese, Albinoleffe 40

Grosseto 39

Pro Sesto 36

Pergolettese 35

Novara 34

Piacenza 33

Olbia 31

Pistoiese 27

Giana Erminio 25

Lucchese 23

Livorno (-5) 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA