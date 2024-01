RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Big match importante all’Euganeo, diretta gol live score (8 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL BIG MATCH

Aspettando i risultati di Serie C, dobbiamo per forza di cose approfondire il discorso legato al big match nel girone A: Padova Mantova sarà uno spettacolo, e attenzione perché la Triestina sorniona si è portata ad un solo punto dai biancoscudati e non va assolutamente esclusa dalla corsa alla promozione. Intanto il Mantova vola: appena due sconfitte in campionato maturate contro gli alabardati e il Trento (quest’ultima in casa), ma dopo questo ko del 19 novembre la capolista del girone A ha infilato cinque vittorie consecutive per chiudere il girone di andata, e in questo lasso di tempo ha incassato soltanto due gol.

A proposito, il Mantova ha subito 13 reti segnandone 36; il Padova, ancora imbattuto e con sei vittorie nelle ultime otto (le ultime tre sono state vinte con porta inviolata), ha numeri abbastanza simili perché segna qualcosa meno (31 reti all’attivo) ma ha una difesa migliore con 11 gol concessi, in casa i clean sheet sono cinque e il dato è abbastanza simile anche per quanto riguarda le partite disputate in trasferta. Sono dunque due squadre che secondo i numeri si somigliano molto; vedremo chi la spunterà, certamente una vittoria del Mantova manderebbe i virgiliani in fuga nei risultati di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I DUE POSTICIPI!

Si torna a parlare di risultati di Serie C lunedì 8 gennaio, con i due posticipi della 20^ giornata: il primo turno del girone di ritorno si conclude con le partite restanti del girone A e attenzione, perché all’Euganeo (ore 20:30) è in programma Padova Mantova che è la grande sfida al vertice tra la sorpresa virgiliana e i biancoscudati che si stanno confermando rispetto alle premesse iniziali, ma rischiano una volta di più (come già accaduto in due stagioni precedenti) di dover passare attraverso i playoff e magari mancare nuovamente la promozione in Serie B.

L’altra partita per i risultati di Serie C è Lumezzane Pro Vercelli (ore 20:45), nella quale una squadra che è vicina ai playoff – ma deve anche guardarsi le spalle – ne affronta una che punta alla qualificazione diretta alla fase nazionale, ma che nelle ultime due giornate ha raccolto solo un punto; vedremo allora come andranno le cose, noi adesso aspettiamo che per i risultati di Serie C si giochi ma nel frattempo possiamo già fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci attendono sui campi, per questi due Monday Night legati alla 20^ giornata per i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci introducono dunque a una Padova Mantova scintillante: la capolista della classifica nel girone A non conosce soste, ha infilato un’altra grande serie di vittorie e si è presa il platonico titolo di campione d’inverno, confermando una volta di più i suoi propositi di tornare in quella Serie B che ha visitato ormai qualche tempo fa. Il Padova però non molla: i biancoscudati hanno concluso il girone di andata senza sconfitte e hanno 4 punti di ritardo, di conseguenza possono ancora sognare e concretizzare il sorpasso per la promozione diretta.

Alle loro spalle, non va dimenticata una Triestina davvero costante nel suo rendimento: per ora si tratta di una corsa a tre. Il Mantova non partiva forse con i favori del pronostico nei risultati di Serie C per questa stagione, ma ha saputo comunque costruire una squadra interessante e di valore, impreziosita da quel Francesco Galuppini che in terza divisione i gol li ha sempre fatti; ora si tratta di tenere botta, certamente vincere sul campo del Padova e volare a +7 in classifica sarebbe un colpo importantissimo per il proseguimento della stagione ma, come già detto, bisognerà valutare la reazione di un’avversaria che, al netto dell’ultimo campionato in chiaroscuro, recentemente è sempre stata competitiva ai massimi livelli,

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 20^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Padova Mantova

Ore 20:45 Lumezzane Pro Vercelli

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 47

Padova 43

Triestina 42

Atalanta U23 33

Pro Vercelli 32

Vicenza, Giana Erminio 30

Virtus Verona 28

Albinoleffe, Arzignano, Renate 26

Legnago Salus, Lumezzane, Trento 25

Pergolettese 23

Pro Patria 22

Novara 18

Pro Sesto 16

Fiorenzuola 14

Alessandria (-1) 13











