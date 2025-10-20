Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score dei posticipi della decima giornata, entrambi validi per il girone B.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SPAZIO AI POSTICIPI!

Solo due posticipi per i risultati Serie C, stiamo naturalmente parlando delle gare che vanno in scena alle ore 20:30 di lunedì 20 ottobre a completamento della decima giornata, sarà coinvolto solo il girone B e dunque bisogna parlare di Carpi Ascoli e Pontedera Vis Pesaro, che tra poco prenderanno il via.

Al momento la classifica disegna uno scenario netto per quanto riguarda questi match: se al Cabassi si gioca per la zona playoff, con uno sguardo alla promozione diretta almeno per quanto riguarda i marchigiani, al Mannucci bisogna soprattutto evitare di affondare nelle posizioni che significherebbero playout.

Dunque, avremo una partita molto delicata tra Pontedera e Vis Pesaro: due squadre che solitamente lottano per le prime dieci piazze della classifica, ma che all’inizio di questa stagione non sono ancora riuscite a trovare il ritmo giusto con i biancorossi che in particolare sono in striscia negativa da tempo, pur pareggiando molto.

Il Pontedera invece aveva vinto alla settima giornata, poi ha fatto un solo punto; i toscani entrano nella decima giornata con la peggior difesa del campionato ma faticano molto anche a segnare, di conseguenza serve una sterzata nei risultati Serie C di questa sera e vedremo se una delle due compagini si rialzerà.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: I MARCHIGIANI SOGNANO

Il focus sui risultati Serie C per i posticipi di lunedì va tuttavia fatto sull’Ascoli: ne abbiamo già parlato ma non si può non riprendere in esame una squadra che l’anno scorso ha avuto parecchi problemi e ha dovuto solo pensare a salvarsi, mentre nelle prime nove giornate di questo nuovo girone B ha messo insieme sette vittorie e due pareggi, ha il miglior attacco e la miglior difesa ed è l’unica squadra imbattuta, con una porta che sarebbe inviolata da 900 minuti (un dato enorme) se non fosse stato per il gol incassato dal Bra, all’ultimo secondo di recupero in una partita che l’Ascoli stava vincendo 4-0.

Insomma: davanti ci saranno ancora Arezzo e Ravenna che meritano tutti gli elogi possibili, ma le statistiche e quanto accade in campo ci dicono che l’Ascoli fa paura ed è pronto ad approfittare del primo passo falso delle due capolista, tuttavia stasera dovrà stare molto attento perché la trasferta di Carpi è tutt’altro che abbordabile, gli emiliani erano nel gruppetto delle quarte in classifica e arrivano al Monday Night da due vittorie consecutive, squadra che non va affatto sottovalutata e che, chissà, nei risultati Serie C di questa sera potrebbe infliggere all’Ascoli la prima sconfitta di questo campionato, rimescolando tutte le carte in tavola.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 10^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Carpi Ascoli

Ore 20:30 Pontedera Vis Pesaro

