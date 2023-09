Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: posticipi al via! (girone C, 18 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: PARTITE AL VIA!

Siamo al via delle partite per i risultati di Serie C di questo lunedì. Torna in campo il Brindisi, che avrebbe dovuto giocare contro il Catania ma non lo ha fatto per il rinvio della partita. Il motivo coinvolge anche il Taranto: infatti il Brindisi ha chiesto ospitalità alla società rossoblu avendo uno stadio inagibile per la Serie C, ma l’Erasmo Iacovone è stato reso inagibile dalle intemperanze (per usare un eufemismo) dei tifosi del Foggia nel corso del derby che i satanelli hanno perso. Dunque, il Brindisi non ha potuto giocare la sua partita interna che sarebbe stata la prima in campionato, e ha disputato così una sola gara.

Risultati Serie C, classifiche/ Turris prima in solitaria, sale il Catania. Diretta gol live score

Adesso però ci sono dubbi anche su quando il Taranto potrà tornare a disputare allo Iacovone i suoi match casalinghi. Intanto il Brindisi va a caccia di un punto che manca da vent’anni: la sua ultima apparizione in Serie C risale al 2004 ma si trattava di Serie C2, per trovare la C1 (cioè di fatto la terza divisione) dobbiamo tornare al 1990 mentre la C unica la società pugliese l’ha conosciuta solo negli anni Settanta. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: per i risultati di Serie C si può finalmente iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Mantova in vetta Live score (16 settembre 2023)

PER LA CONFERMA

Approfondendo il discorso legato ai risultati di Serie C, ricordiamo ancora una volta che questa sera Juve Stabia e Latina andranno a caccia della terza vittoria in altrettante partite. Si tratta di due squadre che l’anno scorso si erano qualificate per i playoff: il Latina era arrivato ottavo in classifica (sempre ovviamente nel girone C) con 49 punti, tre lunghezze in meno per la Juve Stabia che però si era presa il decimo posto grazie alla classifica avulsa nei confronti di Taranto e Giugliano. Purtroppo la strada si era interrotta al primo turno: il Latina aveva lottato contro il Monopoli, ma aveva perso 1-0, mentre la Juve Stabia era stata demolita dal sorprendente Audace Cerignola (3-0).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta live score: festival del gol a Rimini (3^ giornata 15 settembre 2023)

In questa stagione le due squadre sperano di fare meglio: arrivare a qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff potrebbe essere complicato, diciamo allora che l’obiettivo realistico potrebbe essere quello di prendersi il fattore campo nel primo turno della post season. Ovviamente questo ottimo avvio di stagione può far ben sperare i tifosi di Latina e Juve Stabia, ma la strada nei risultati di Serie C è davvero molto lunga e tante cose possono succedere, intanto vedremo cosa ci diranno i campi questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

I risultati di Serie C vivono lunedì 18 settembre i posticipi della 3^ giornata: ormai sappiamo bene che in questa nuova stagione di terza divisione le giornate sono spalmate su quattro giorni, a dire il vero il Monday Night ha sempre accompagnato i risultati di Serie C ma stavolta le partite sono tre ma avrebbero dovuto essere quattro, come del resto già nel turno scorso. Si gioca alle ore 20:45, e il programma riguarda il girone C: saremo dunque in campo per Audace Cerignola Brindisi, Giugliano Juve Stabia e Monterosi Latina.

È ancora presto per tracciare bilanci, ma sarà interessante questa serata perché troviamo due delle tre squadre che hanno vinto nelle prime giornate, e dunque potrebbero confermarsi a punteggio pieno ottenendo già un bottino prezioso per coronare i loro obiettivi. Ci sarà il derby del Lazio tra Monterosi e Latina, ma anche una partita di ottima tradizione come Taranto Acr Messina, il derby del Sud; vedremo allora cosa succederà tra poco sui campi coinvolti per questi risultati di Serie C, di cui nel frattempo facciamo un rapido approfondimento.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Al momento la situazione che riguarda i risultati di Serie C, per questo girone C, è ancora in divenire. Come abbiamo detto ci sono due squadre di quelle in campo stasera che sono a punteggio pieno: si tratta di Juve Stabia e Latina, che come la Turris hanno vinto le prime due partite del loro campionato. L’obiettivo per entrambe dovrebbe essere quello della qualificazione ai playoff; entrambe in epoca recente hanno anche giocato in Serie B, la Juve Stabia avrebbe sulla carta maggiori ambizioni ma nella passata stagione non è stata particolarmente brillante.

Il Taranto dal canto suo è ancora imbattuto, e ha anche vinto il derby contro il Foggia nel quale purtroppo i tifosi ospiti si sono fatti notare per intemperanze che hanno portato a squalifiche; la partita di questa sera contro l’Acr Messina è importante perché il primo punto all’ordine del giorno è la salvezza, poi si potrà eventualmente guardare ai playoff. Inchiodato a quota zero punti il Brindisi: dura al momento la vita della neopromossa pugliese, non se la passa meglio l’Audace Cerignola che, rivelazione dello scorso anno, ha finora ottenuto solo due pareggi.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 3^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 20:45 Audace Cerignola Brindisi

Ore 20:45 Giugliano Juve Stabia

Ore 20:45 Monterosi Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Turris, Juve Stabia, Latina 6

Taranto, Picerno 4

Crotone, Potenza, Giugliano, Benevento, Foggia 3

Audace Cerignola 2

Acr Messina, Monopoli, Sorrento, Monterosi 1

Casertana, Brindisi, Catania, Virtus Francavilla, Avellino 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA