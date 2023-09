RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Capolista a sorpresa! Diretta gol live score (girone C, 21 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA

Parlando dei risultati di Serie C per questi imminenti posticipi, bisogna rimarcare il fatto che nel girone C comanda la Turris: i corallini sono incredibilmente primi in classifica, e questo dato è ancora più sorprendente se pensiamo al calendario con cui la squadra campana ha aperto il suo percorso. La Turris infatti è a punteggio pieno nonostante abbia sfidato Benevento e Crotone nelle prime due giornate: a entrambe ha rifilato tre reti, vincendo in rimonta contro i sanniti e poi andando allo Scida a imporsi con un bellissimo 3-2 contro gli squali, seconda forza del girone C nella passata stagione.

La legge delle tre marcature è stata poi confermata nel 3-2, stavolta casalingo, contro il neopromosso Sorrento; insomma nove gol segnati da una Turris che non ha intenzione di fermarsi, e che questa sera è al San Filippo per sfidare l’Acr Messina in una partita che, almeno sulla carta, sorride agli ospiti che dunque potrebbero andare ancor più in fuga nella classifica del girone C. Sarà questo lo scenario che i risultati di Serie C ci porteranno in dote? Naturalmente lo scopriremo una volta che sui vari campi si comincerà a giocare, ma attenzione alla capolista Turris… (agg. di Claudio Franceschini)

SI CHIUDE L’INFRASETTIMANALE

I risultati di Serie C chiudono oggi, giovedì 21 settembre, il primo turno infrasettimanale della stagione: siamo ovviamente nella quarta giornata che è cominciata martedì, oggi avremo l’intero programma del girone C con cinque partite che iniziano alle ore 18:30 e le altre a partire dalle 20:45. Un girone questo la cui classifica è ancora parziale: ci sono infatti delle squadre che hanno saltato alcune gare e dunque non si possono fare chissà quali bilanci, in questo caso non solo perché siamo a settembre e avrebbe poco senso definire i rapporti di forza.

Siccome però alcune considerazioni sui risultati di Serie C vanno fatte, possiamo cominciare a dire che questa sera avremo un interessante derby campano in Sorrento Avellino, che il big match (almeno sulla carta) potrebbe essere Foggia Virtus Francavilla e che Benevento Taranto è una partita interessante tra due società con ambizioni; per tutto il resto, dovremo aspettare che le partite prendano il via e allora, affacciandoci ai risultati di Serie C per la 4^ giornata, proviamo a fare qualche altra valutazione sulla serata che ci aspetta.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque un interessante giovedì che riguarda i risultati di Serie C: il girone C negli ultimi anni è stato ampiamente competitivo, basti pensare alla passata stagione in cui il Crotone ha tenuto un’ottima media (da promozione) ma è comunque arrivato staccatissimo dal Catanzaro, e anche il Pescara ha sicuramente fatto molto bene ma si è dovuto accontentare del terzo posto. Quest’anno in classifica comanda attualmente la Turris: i corallini hanno maturato esperienza negli ultimi campionati e l’hanno usata per aprire alla grande questo girone C, nel quale puntano ad un posto nei playoff.

Alle spalle della Turris arrivano Latina e Juve Stabia, che hanno certamente le armi per correre per la Serie B diretta; sulla carta diremmo che le due grandi favorite per il salto senza passare dai playoff sono Crotone e Benevento, ma entrambe devono dimostrare di poter tenere il passo giusto e, tanto per confermare questo assunto, i sanniti hanno esordito con una sconfitta (contro la Turris, appunto) per poi riprendere la marcia. Staremo a vedere: come detto la stagione è molto lunga e i risultati di Serie C hanno appena iniziato a tenerci compagnia, il percorso prevedrà sicuramente sorprese e conferme…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 4^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 18:30 Acr Messina Turris

Ore 18:30 Benevento Taranto

Ore 18:30 Brindisi Monterosi

Ore 18:30 Latina Casertana

Ore 18:30 Sorrento Avellino

Ore 20:45 Crotone Audace Cerignola

Ore 20:45 Foggia Virtus Francavilla

Ore 20:45 Juve Stabia Potenza

Ore 20:45 Monopoli Catania

Ore 20:45 Picerno Giugliano

CLASSIFICA GIRONE C

Turris 9

Latina, Juve Stabia 7

Potenza 6

Audace Cerignola 5

Taranto*, Giugliano, Benevento, Picerno, Foggia 4

Catania*, Virtus Francavilla, Crotone 3

Monterosi 2

Acr Messina**, Casertana**, Monopoli*, Sorrento, Avellino 1

Brindisi* 0

* una partita in meno

** due partite in meno











