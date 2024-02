Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: in campo a Caravaggio, si comincia! (21 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: SI GIOCA A CARAVAGGIO!

Eccoci arrivati ad Atalanta U23 Renate che apre il mercoledì dedicato ai risultati di Serie C. Di queste due squadre abbiamo parlato, adesso ci possiamo concentrare sulla seconda sfida che, come già detto, sarà una delicatissima partita per la salvezza: Alessandria e Pro Sesto sono ultima e penultima nella classifica del girone A, staccate tra loro di 5 punti ed entrambe molto lontane dalla possibilità di salvarsi senza passare dai playout. La situazione dell’Alessandria, anche penalizzata di un punto, è francamente disperata ma non che la Pro Sesto stia meglio: sconfitta a Padova nell’ultima giornata di campionato, paga un ritardo di 7 punti dal Fiorenzuola terzultimo.

La salvezza immediata dista ben 12 punti, rappresentata attualmente dal Trento. Anche solo per avere il fattore campo a favore nello spareggio, la Pro Sesto dovrebbe recuperare 10 punti a un Novara che ultimamente ha cambiato passo; per quanto riguarda l’Alessandria bisogna appunto aggiungere 5 punti ad ognuno di questi distacchi, dunque il quadro è chiaro. Non solo: oggi si affrontano le due squadre con i peggiori attacchi del girone A (13 gol per i grigi, 14 per la Pro Sesto), il terzultimo, per dare un’idea, è quello dell’Arzignano con 21 gol. Le difese fanno meglio ma non basta: mettiamoci comodi, per i risultati di Serie C finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

IL CONFRONTO

Parlando ancora dei risultati di Serie C, possiamo fare un interessante confronto tra il rendimento dell’Atalanta U23 e quello che la Juventus U23 aveva avuto nel suo primo anno di vita: dobbiamo tornare alla stagione 2018-2019, sempre nel girone A, per trovare la prima di sempre dei giovani bianconeri, che avevano dato vita a un esperimento che, si spera, si allargherà sempre di più con la presenza di altre seconde squadre che facciano compagnia alle due attuali. La Juventus U23 aveva giocato in un girone che a metà strada aveva vissuto l’esclusione della Pro Piacenza: cancellato il match di andata, per il ritorno si era provveduto a un 3-0 a tavolino a favore di tutte le avversarie degli emiliani.

Ad ogni modo la Juventus U23, allenata da Mauro Zironelli, aveva chiuso al dodicesimo posto con 42 punti, fuori dai playoff per tre lunghezze e salva con amplissimo margine; un campionato tutto sommato dignitoso ma che impallidisce a confronto con quello attuale dell’Atalanta U23, che in sole 26 giornate ha già raccolto più punti di quelli totali dei bianconeri (sono 44 per la Dea). La Juventus U23 dopo 26 turni aveva 25 punti: un eloquente -19 rispetto ai giovani orobici che stanno letteralmente volando, come dimostra la quarta posizione in classifica nel girone A. (agg. di Claudio Franceschini)

ANCORA RECUPERI!

Mercoledì 21 febbraio si torna a parlare di risultati di Serie C: sono infatti in programma due recuperi che porteranno in pari il programma del girone A. Atalanta U23 Renate, alle ore 14:00, era originariamente in calendario alla 23^ giornata; Pro Sesto Alessandria era valida per la 25^ giornata e oggi andrà in scena alle ore 18:30. Si tratta di due gare diverse per quello che ci racconta la classifica: l’Atalanta U23, alla prima stagione di vita, sta disputando un bellissimo campionato e, vincendo oggi, si prenderebbe addirittura il terzo posto alle spalle di Mantova e Padova, anche se i biancoscudati avrebbero comunque 11 punti in più.

Il Renate è quattordicesimo e ben staccato dalla zona playoff; ha avuto un calo sensibile e deve stare attento a non farsi riassorbire nel playout, che dista appena due punti. Per quanto riguarda il match tra Pro Sesto e Alessandria, è una delicatissima sfida per la salvezza ma, almeno in questo momento, esclusivamente per provare a prendersi lo spareggio evitando la retrocessione diretta in Serie D. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nel quadro dei risultati di Serie C, aspettando che si giochi possiamo ovviamente fare qualche altra considerazione sulle due partite del girone A che ci terranno compagnia questo mercoledì.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci proiettano dunque in due recuperi davvero molto interessanti. La crisi della Triestina permette all’Atalanta U23 di sognare in grande: allo stato attuale della classifica del girone A, i giovani orobici sono in una posizione utile per qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff e, anche se poi la strada sarebbe comunque lunga e complessa, verrebbe in ogni caso dimezzata con la possibilità concreta di timbrare una promozione in Serie B, naturalmente storica per il contesto e appunto perché si tratta di un progetto nuovissimo, che però sta già dando parecchi frutti in termini di risultati sul campo.

Il Renate invece è lontano dai picchi di rendimento che aveva toccato sotto la gestione di Aimo Diana: all’epoca si era parlato di un mezzo miracolo per una piccola piazza che aveva sognato la serie cadetta, oggi il Renate non solo è rientrato nei ranghi ma, come già detto, rischia addirittura di precipitare in Serie D e non riesce a risalire la corrente, avendo perso in casa contro il rinato Vicenza nel fine settimana. Adesso però dobbiamo necessariamente lasciare che le partite facciano il loro corso, dunque spazio a quello che i risultati di Serie C ci diranno in questi due recuperi del girone A.

RISULTATI SERIE C: RECUPERI

GIRONE A

Ore 14:00 Atalanta U23 Renate 1-0 – 24′ K. Jimenez

Ore 18:30 Pro Sesto Alessandria

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 66

Padova 58

Triestina, Vicenza 46

Atalanta U23 44

Lumezzane 41

Pro Vercelli, Virtus Verona 38

Legnago Salus 37

Pro Patria 35

Giana Erminio, Albinoleffe 34

Arzignano 33

Renate 32

Trento 31

Pergolettese 30

Novara 29

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria (-1) 14











