RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ La lotta salvezza! Diretta gol live score girone B (oggi 16 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: PER LA SALVEZZA

Finora nel parlare dei risultati di Serie C abbiamo dedicato più spazio a Entella Cesena, ma come già detto Sestri Levante Rimini è altrettanto importante: in questo momento la classifica del girone B ci dice che le due squadre giocherebbero i playout per non retrocedere. I liguri avrebbero il fattore campo contro la Juventus U23, il Rimini invece affronterebbe la Vis Pesaro; i romagnoli però sono in netta ripresa, dopo aver fatto appena 4 punti nelle prime sette partite ne hanno ottenuti 7 nelle ultime tre, hanno vinto le due gare più recenti e hanno abbandonato l’ultimo posto in classifica, con buone possibilità di risalire la corrente. Qualora vincessero stasera, si porterebbero a quota 14 punti dove attualmente c’è l’Entella: un bel salto in avanti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: la Juve Stabia resta in vetta (13 novembre 2023)

Il Sestri Levante, che ricordiamo essere neopromosso, ha invece 12 punti come Spal e Vis Pesaro; arriva da una vittoria a sua volta ha fatto 8 punti nelle ultime cinque partite, dunque anche per la formazione rossoblu le cose sono decisamente migliorate dopo un avvio traballante. Avremo dunque punti davvero importanti in palio nella sfida diretta per la salvezza, non resta che scoprire come andranno le cose nella consapevolezza che il pareggio sia un risultato decisamente poco utile per entrambe le squadre… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vola il Cesena, colpo Alessandria! Diretta gol live score (12 novembre 2023)

ALTRI DUE RECUPERI!

Un altro infrasettimanale dedicato ai risultati di Serie C, ma giovedì 16 novembre saremo in campo per due recuperi: alle ore 18:00 è in programma Sestri Levante Rimini che vale per la 11^ giornata, mentre alle ore 20:45 si gioca Entella Cesena per la 10^ giornata. Il girone B dunque si sta mettendo in pari, anche se purtroppo non lo sarà nemmeno dopo queste due gare: infatti Rimini ed Entella devono recuperare addirittura due partite, così come la Lucchese, e poi restano ancora Pescara e Juventus U23. Diciamo però che pian piano stiamo arrivando a una classifica definitiva, ovviamente secondo le giornate giocate: in generale sono 13, e nel girone B comanda sempre la Torres.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Tris della Casertana! Diretta gol live score (13^ giornata, 11 novembre 2023)

Gli isolani sono tornati a vincere dopo due turni, confermando i 3 punti di vantaggio sul Cesena; i romagnoli allora hanno una bella occasione questa sera, perché possono prendersi l’aggancio al primo posto anche se per farlo dovranno battere l’Entella, che è partita male ma, oltre a essere in ripresa, resta pur sempre una corazzata di questo girone B. Vedremo allora cosa succederà con i risultati di Serie C per questi recuperi, anche Sestri Levante Rimini è una partita molto importante anche se riguarda la corsa per la salvezza, con le due squadre che sono in zona playout.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà interessante il giovedì sera dedicato ai risultati di Serie C: il Cesena, possiamo dirlo, è partito come ci si aspettava e cioè facendo corsa per il primo posto e la promozione diretta, esattamente come un anno fa quando nella lotta era coinvolta, oltre alla Reggiana che poi aveva vinto il girone B, anche l’Entella che aveva dovuto frenare i suoi sogni di gloria proprio al Manuzzi, battuta con un inequivocabile 4-0 dopo un grande momento in cui aveva rimontato parecchi punti. Dunque Entella e Cesena virtualmente sono in lotta per lo stesso obiettivo, ma come detto i liguri sono partiti malissimo: in netta ripresa con il cambio di allenatore, sono comunque a -16 dal primo posto.

Un divario che francamente appare irrecuperabile, soprattutto perché Torres e Cesena stanno correndo tantissimo e poi bisogna considerare anche squadre come Perugia, Carrarese e Pescara (anche se il Delfino ha perso le ultime tre); vedremo perché chiaramente la strada è ancora lunga e tante cose possono succedere, cominciamo a dire che se questa sera i risultati di Serie C ci consegnassero una vittoria dell’Entella vedremmo i liguri rientrare in zona playoff, poi da lì ci saranno altre giornate per migliorare ulteriormente la classifica di un girone B che è sempre entusiasmante.

RISULTATI SERIE C: RECUPERI 10^ E 11^ GIORNATA

Ore 18:00 Sestri Levante Rimini

Ore 20:45 Entella Cesena

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

Torres 30

Cesena* 27

Perugia 24

Carrarese 23

Recanatese 21

Pineto, Pescara*, Pontedera 20

Gubbio 17

Ancona 16

Arezzo, Olbia 15

Entella** 14

Lucchese** 13

Spal, Sestri Levante*, Vis Pesaro 12

Rimini**, Juventus U23* 11

Fermana 7











© RIPRODUZIONE RISERVATA