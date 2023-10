RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ La sfida al vertice! Diretta gol live score (11^ giornata, 28 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: SFIDA AL VERTICE

L’attenzione sui risultati di Serie C per questo sabato riguarda ovviamente la sfida al vertice nel girone A: tuttavia dobbiamo anche dire che bisognerà aspettare domenica per avere un quadro completo, perché il Padova avrà il grande derby di Vicenza soltanto domani. Intanto, grazie alla vittoria contro la Pro Vercelli il Mantova si è portato al primo posto in classifica, scavalcando il Padova che ha pareggiato in casa contro il Renate, un altro big match: i biancoscudati non hanno ancora perso ma hanno anche 4 pareggi a fronte di 6 vittorie, questo ovviamente dà vantaggio ai virgiliani che hanno una sconfitta ma anche sette affermazioni e due pareggi.

Mantova che ha fatto 7 punti nelle ultime tre, mentre sono 5 i punti del Padova: allo stesso passo dei virgiliani si è mossa la Triestina, che infatti è terza in classifica e con 11 punti nelle ultime cinque ha accorciato sulla vetta, agganciando anche la Virtus Verona. Sia Mantova che Padova non segnano tantissimo, ma questo è vero in generale per il girone A: il miglior attacco è quello della Triestina con 18 gol, le prime due della classifica hanno 16 reti, il Padova ha poi la migliore difesa con 5 reti incassate. Per adesso una bella lotta per la promozione diretta, vedremo cosa succederà oggi nei risultati di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

ANCORA IN CAMPO!

Con inizio alle ore 16:15 e prosecuzione delle sfide delle ore 18:30, fino all’ultimo match che sarà in programma alle ore 20:45, vivremo oggi sabato 28 ottobre nove partite per i risultati di Serie C: archiviato il turno infrasettimanale è ancora tempo di giocare in un campionato di terza divisione lungo e che viaggia spedito, perché bisogna affrontare 38 giornate e poi i playoff e playout. Siamo oggi nella undicesima giornata: si comincia con il girone A, ed è una scelta logica nel calendario perché è quello che ha inaugurato il turno infrasettimanale, con le sue gare che sono andate in scena martedì.

La situazione di classifica ci dice che il Mantova ha operato il ribaltone ai danni del Padova: primo posto dunque per i virgiliani che oggi sono impegnati sul campo della Virtus Verona, una sfida diretta perché i veneti occupano la terza posizione in compagnia dell’ambiziosa Triestina. Dunque la Virtus Verona può fare un bello scatto avanti, cosa che però possono fare anche gli alabardati che ospitano il Fiorenzuola; attenzione poi alla ripresa della Pro Vercelli che gioca in casa contro la Pro Patria e al sorprendente Arzignano, impegnato sul campo dell’Albinoleffe. Vedremo tra poco…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando meglio i risultati di Serie C per questa undicesima giornata, possiamo notare come nel girone A il Vicenza, certamente una delle grandi candidate alla promozione diretta, sia entrato in crisi e si trovi attualmente a 8 punti dal primo posto della classifica: un verdetto che ovviamente non possiamo prendere per definitivo, ma che racconta per ora le difficoltà di una piazza che anche l’anno scorso non era riuscita a trasferire sul campo la propria superiorità, e adesso rischia davvero di fare una fine molto simile.

In coda invece dobbiamo parlare di come l’Alessandria, che aveva fatto un punto nelle prime otto giornate, ne abbia raccolti 4 nelle ultime due: battendo la Pergolettese i grigi hanno ottenuto la prima vittoria in questi risultati di Serie C e il sorpasso in classifica ai danni del Novara – ora ultimo – chiaramente è ancora troppo poco ma intanto l’Alessandria potrebbe aver fatto un movimento importante per proseguire su questa falsariga. A proposito della coda, la lotta per salvarsi è già molto interessante in questo momento, vedremo allora cosa succederà tra poche ore sui vari campi quando finalmente per i risultati di Serie C si comincerà a giocare…

RISULTATI SERIE C: 11^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Albinoleffe Arzignano

Ore 16:15 Pro Vercelli Pro Patria

Ore 16:15 Virtus Verona Mantova

Ore 18:30 Giana Erminio Pro Sesto

Ore 18:30 Pergolettese Legnago Salus

Ore 18:30 Renate Novara

Ore 18:30 Trento Alessandria

Ore 18:30 Triestina Fiorenzuola

Ore 20:45 Lumezzane Atalanta U23

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 23

Padova 22

Triestina, Virtus Verona 20

Pro Vercelli 17

Renate, Arzignano 16

Vicenza, Trento 15

Atalanta U23 14

Legnago Salus, Pergolettese 13

Pro Patria 12

Giana Erminio 11

Lumezzane, Albinoleffe 10

Pro Sesto, Fiorenzuola 9

Alessandria 5

Novara 4











