Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone A (2^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LA 2^ GIORNATA!

I risultati di Serie C ci fanno compagnia a partire da sabato 10 settembre: si giocano le altre nove partite del girone A (c’è stato un anticipo al venerdì) e dunque il calendario della 2^ giornata ricalca per il momento quanto abbiamo visto la scorsa settimana, quando finalmente il nuovo campionato di terza divisione ha avuto inizio dopo le varie questioni che, come tutte le estati, prendono piede tra esclusioni, fallimenti, ripescaggi, riammissioni e via discorrendo. La 2^ giornata per i risultati di Serie C ci presenta sfide interessanti: si parte alle 17:30 con un solo posticipo alle ore 20:30, che sarà il derby Padova Vicenza.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Live score 1^ girone B-C: Foggia ko. Pescara, 3 punti

Chiaramente in merito alla classifica del girone A possiamo ancora dire poco: si è giocato un solo turno e i risultati che ne sono derivati possono essere diretta emanazione del calendario. Abbiamo delle squadre più favorite di altre a giocarsi la promozione e alcune che sanno come il loro obiettivo quasi unico sia quello di mantenere la categoria; per eventuali sorprese ovviamente ci dovremo riferire come al solito ai campi, ma ora aspettando che si giochi proviamo a fare un breve focus sulle partite che ci aspettano oggi, iniziando così la nostra analisi approfondita sui risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Vicenza ne fa sei! Live score

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora pronti a vivere un’altra intensa giornata dedicata ai risultati di Serie C. Nel girone A ci eravamo lasciati con un dominante Sudtirol che si era preso la promozione diretta con la migliore difesa di tutta Europa, e il Padova che per il secondo anno consecutivo aveva perso il testa a testa in stagione regolare per poi cadere nella finale dei playoff. Del tutto logico allora pensare che i biancoscudati siano i candidati numero uno al salto di categoria, ma intanto settimana scorsa il Padova ha perso e dunque ha già 3 punti meno di alcune rivali.

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol live: Padova e Palermo in finale! (Semifinali playoff)

Chi invece ha impressionato è l’avversaria di questa squadra nella 2^ giornata, il Vicenza che è stato capace di rifilare 6 gol alla Pro Sesto e che dunque, almeno per come ha impattato sui risultati di Serie C, minaccia di essere una serissima rivale non solo per il Padova ma per tutte le altre. Per il resto bisognerà aspettare, anche perché comunque il campionato di Serie C ci ha sempre insegnato che la classifica rimane in definizione anche a lungo; dunque adesso staremo a vedere quello che succederà con queste partite di sabato 10 settembre, di cui di seguito presentiamo il quadro completo con la relativa graduatoria.

RISULTATI SERIE C: 2^ GIORNATA GIRONE A

Ore 17:30 ArzignanoChiampo Triestina

Ore 17:30 Feralpisalò Pro Patria

Ore 17:30 Lecco Pergolettese

Ore 17:30 Mantova Novara

Ore 17:30 Piacenza Virtus Verona

Ore 17:30 Pro Sesto Albinoleffe

Ore 17:30 Renate City Nova

Ore 17:30 Trento Pro Vercelli

Ore 20:30 Padova Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Vicenza, City Nova, Novara, Pordenone, Juventus Next Gen, Pergolettese, Pro Vercelli, Feralpisalò 3

Lecco, Virtus Verona, Pro Patria, ArzignanoChiampo 1

Mantova, Piacenza, Renate, Pro Sesto, Albinoleffe, Padova, Triestina, Trento 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA