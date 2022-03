Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone A (34^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE A!

Questa volta i risultati di Serie C per la 34^ giornata iniziano con il programma del girone A: alle ore 14:30 di sabato 26 marzo si parte infatti con queste partite in calendario, ricordando che quella tra Fiorenzuola e Juventus U23 è stata posticipata ad aprile saranno nove i match che vivremo oggi, tra cui ovviamente i due che riguardano le squadre che si stanno giocando la promozione diretta. Il Sudtirol, che in classifica ha 7 punti di vantaggio e dunque vede parecchio vicino il coronamento di un sogno, rischia nel big match sul campo della Feralpisalò; vero è anche che i Leoni del Garda hanno perso le ultime due partite.

Il Padova invece gioca all’Euganeo contro il Piacenza: squadra che arriva da una sconfitta e deve blindare la sua posizione nei playoff, certamente di valore ma inferiore ai biancoscudati che sperano dunque di recuperare qualche punto alla rivale diretta, perché arrivare a -4 con quattro giornate da disputare significherebbe aver rimesso quasi tutto in discussione. Questo e altro nella giornata dedicata ai risultati di Serie C per la 34^ giornata del girone A: prima che si scenda in campo proviamo a fare qualche rapida valutazione su altri temi che potrebbero emergere dall’interessante quindicesimo turno di ritorno.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ovviamente i risultati di Serie C per la 34^ giornata del girone A sono ricchi di altri spunti. Non solo le due squadre che sono coinvolte nella lotta per la promozione diretta, anche la corsa ai playoff con Mantova e Virtus Verona che giocano una sorta di spareggio, del quale potrebbe approfittare il terzo incomodo che è la Pro Patria, la quale nel girone di ritorno ha saputo dare una svolta ai suoi risultati ed entra in questa giornata con la dodicesima posizione in classifica, sapendo di avere una bella occasione visto che va a fare visita al Seregno terzultimo.

A proposito della coda della graduatoria, ci deve provare il Legnago Salus: tecnicamente la trasferta del Nereo Rocco sarebbe dannatamente complicata e lo rimane anche oggi, ma la Triestina ha perso le ultime quattro partite ed è la squadra più in crisi dell’intero girone A, di conseguenza il fanalino di coda della classifica ha il dovere di uscire da questa situazione perché ormai la salvezza diretta sembra essere fuori portata (il Trento ha 9 punti in più) ma i playout sono ad appena due lunghezze e dunque la squadra veneta li insegue in maniera concreta. Vedremo cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE C: 34^ GIORNATA

Ore 14:30 Albinoleffe Pro Sesto

Ore 14:30 Pro Vercelli Pergolettese

Ore 14:30 Triestina Legnago Salus

Ore 16:00 Feralpisalò Sudtirol

Ore 17:30 Lecco Trento

Ore 17:30 Mantova Virtus Verona

Ore 17:30 Padova Piacenza

Ore 17:30 Renate Giana Erminio

Ore 17:30 Seregno Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 82

Padova 75

Feralpisalò 58

Renate 55

Pro Vercelli 51

Lecco 50

Triestina 47

Juventus U23 46

Piacenza 43

Albinoleffe 40

Virtus Verona 39

Pro Patria, Mantova 38

Fiorenzuola 37

Trento 36

Pergolettese (-1) 35

Pro Sesto, Seregno 30

Giana Erminio 29

Legnago Salus 27

