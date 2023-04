RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: la bagarre promozione, live score

RISULTATI SERIE C: PER LA PROMOZIONE

Ovviamente nel presentare i risultati di Serie C dobbiamo approfondire il discorso legato alla corsa per la promozione diretta. Nella classifica del girone B la Reggiana comanda con 77 punti; sono due di vantaggio sull’Entella, e 4 sul Cesena. Cosa serve dunque per festeggiare oggi? Semplice: una vittoria, ma anche che la Virtus non vinca. Qualora la Reggiana pareggiasse, anche una sconfitta dell’Entella non chiuderebbe i conti: intanto il Cesena potrebbe arrivare a -3, soprattutto la doppia sfida diretta come detto è a favore dei biancazzurri.

A proposito: nella classifica avulsa, che prende in considerazione le partite tra queste tre squadre, il Cesena comanda con 7 punti, segue poi l’Entella con 5 mentre la Reggiana ne ha ottenuti 4. I romagnoli dunque sarebbero promossi in caso di arrivo a pari punti delle tre formazioni, ma per contro è sotto nei confronti dei granata che hanno segnato un gol in più in trasferta, a parità di differenza reti nella doppia sfida diretta; comunque, come detto, il Cesena sarebbe tagliato matematicamente fuori dai giochi se oggi la Reggiana dovesse vincere a Olbia. Tuttavia, lo scenario di una promozione diretta rimandata all’ultima giornata è decisamente concreto… (agg. di Claudio Franceschini)

IL GIORNO DELLA REGGIANA?

Siamo pronti a vivere un altro sabato dedicato ai risultati di Serie C: è il 15 aprile e siamo arrivati alla 37^ giornata, che è la penultima della stagione regolare. In campo oggi il girone B: come da tradizione, le ultime due giornate si giocano in contemporanea per garantire il regolare svolgimento dei duelli per i vari obiettivi. Questo è l’unico girone che nei risultati di Serie C debba ancora fornire la squadra promossa direttamente: la Reggiana comanda con 2 punti di vantaggio sull’Entella e 4 sul Cesena, questa dunque può essere la volta buona per chiudere i conti e lo vedremo nelle tre partite coinvolte.

Dalle ore 17:30 attenzione puntata in particolar modo su Cesena Vis Pesaro, Entella Recanatese e Olbia Reggiana: le avversarie sono più o meno nella stessa situazione di classifica, la differenza è che la Reggiana gioca in trasferta mentre le due rivali per la promozione diretta potranno avvalersi del loro pubblico che, eventualmente, garantirà la spinta giusta per tenere aperto il discorso. Poi, si gioca anche per le ultime posizioni nella griglia dei playoff e per i playout; il discorso retrocessione sembra chiuso con il Montevarchi ormai condannato, ma vedremo cosa ci diranno i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C ci apprestiamo dunque a scoprire se la Reggiana otterrà la promozione diretta: nove giorni fa l’Entella, che aveva agganciato la capolista del girone B avendo poi la doppia sfida diretta a favore, è stata fermata dalla Lucchese mentre la stessa Reggiana ha vinto, riprendendo 2 punti di vantaggio che adesso possono fare tutta la differenza del mondo. Se non altro, adesso la squadra di Aimo Diana è tornata padrona del suo destino: vincendo le ultime due partite sarebbe promossa direttamente a prescindere da quello che l’Entella saprà fare nei 180 minuti che restano da giocare.

Il Cesena invece sarà tagliato fuori già oggi qualora la Reggiana dovesse vincere, o comunque confermare i 4 punti di vantaggio sui romagnoli: situazione più complessa per i bianconeri, che però ovviamente scenderanno in campo pensando ancora al primo posto raggiungibile. Per quanto riguarda la corsa ai playoff, sperano Fermana e Recanatese; a conti fatti l’Olbia dovrebbe essere fuori, anche se matematicamente potrebbe ancora andare a prendersi il decimo posto in classifica che attualmente appartiene al Rimini. Tra poco si gioca, i risultati di Serie C forniranno i loro verdetti…

RISULTATI SERIE C: 37^ GIORNATA GIRONE B

Ore 17:30 Ancona Rimini

Ore 17:30 Carrarese Lucchese

Ore 17:30 Cesena Vis Pesaro

Ore 17:30 Entella Recanatese

Ore 17:30 Fermana Pontedera

Ore 17:30 Fiorenzuola Siena

Ore 17:30 Gubbio Torres

Ore 17:30 Imolese San Donato

Ore 17:30 Montevarchi Alessandria

Ore 17:30 Olbia Reggiana

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 77

Entella 75

Cesena 73

Gubbio, Carrarese 59

Pontedera 56

Ancona 55

Siena 49

Lucchese 48

Rimini 46

Fermana, Recanatese 43

Olbia 41

Fiorenzuola 40

Torres 39

Vis Pesaro 36

Alessandria 35

San Donato 34

Imolese 32

Montevarchi 27











