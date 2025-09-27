Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score dell'intero programma del girone B, la 7^ giornata si gioca sabato 27 settembre.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Prendono finalmente il via le prime partite di questo sabato dedicato al girone B per i risultati Serie C, abbiamo giustamente citato l’Ascoli che, dopo sei giornate, ha ancora la porta inviolata e dunque ha raggiunto l’ottima cifra di 540 minuti senza incassare un singolo gol, come abbiamo già detto si tratta in questo momento di un record europeo e sappiamo bene che, soprattutto in Italia, avere una difesa impermeabile può essere il reale segreto per i successi, anche se al momento lo stesso Ascoli, che ha quattro vittorie e due pareggi, deve accettare di essere alle spalle di Arezzo e Ravenna in classifica.

Al quarto posto nella graduatoria troviamo la Juventus U23, che a differenza degli anni passati è partita molto bene: nella speranza di non fare un percorso inverso, i giovani bianconeri stanno anche mostrando parecchia resilienza perché contro la Torres hanno rimontato non per la prima volta, e ora si godono il momento sapendo di potersi permettere un altro viaggio ai playoff. Oggi giocare contro la Sambenedettese, reduce dal colpo di Perugia, sarà tutt’altro che semplice ma lasciamo che sia il campo a dirci come andrà: adesso è tutto pronto per dare il via ai risultati Serie C! (agg. di Claudio Franceschini)

UN INTERO GIRONE DA VIVERE

Con i risultati Serie C torniamo in campo a seguito del turno infrasettimanale, pronti a vivere questo sabato 27 settembre 2025 le partite che sono valide per la settima giornata. Abbastanza d’obbligo, viene mantenuto lo scaglionamento dei giorni scorsi: quindi, oggi avremo in calendario le dieci partite del girone B.

Sicuramente possiamo parlare di un infrasettimanale molto interessante, nel quale sono successe cose da raccontare; prosegue la crisi del Perugia che ha perso in casa contro la Sambenedettese ed è ancora a secco di vittorie, in forte difficoltà anche la Torres rimontata e battuta dalla Juventus U23, che invece ha trovato subito ritmo.

Nella coda della classifica invece rimane mestamente il Rimini che, penalizzato di 11 punti e ancora con un segno negativo nel suo score, rappresenta una sorta di appiglio per tutte le squadre pericolanti, tra cui il neopromosso Bra e, un po’ a sorpresa, il Pontedera che ospita un Forlì che sta facendo bene.

Vedremo tra poco cosa succederà con questi risultati Serie B, per adesso però possiamo già dire che il girone B presenti tre squadre che stanno provando ad andare in fuga e, per quanto sia presto dirlo, questo potrebbe essere il trend di tutta la stagione ma nelle prossime settimane scopriremo se altre realtà si inseriranno nella corsa.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: DUE SQUADRE AL COMANDO

Siamo davvero pronti a vivere questo sabato pomeriggio, che prende il via alle ore 15:00 come di consueto, con i risultati Serie C. Due squadre al comando della classifica, che sono Arezzo e Ravenna: forse nessuna di queste era realmente attesa a un campionato di alta graduatoria, certamente non i romagnoli che sono neopromossi ma che stanno trovando un ottimo rendimento, l’Arezzo se non altro aveva disputato una stagione più che positiva anche in quella passata e ora potrebbe fare il salto di qualità, approfittando di squadre (come la già citata Torres) che al contrario non stanno performando secondo le aspettative.

Al terzo posto nella classifica del girone B troviamo l’Ascoli, che al momento detiene anche un record europeo: i marchigiani infatti nelle prime sei giornate sono riusciti a tenere la porta inviolata e questo potrebbe essere il grande segreto per provare a tornare in Serie B. Oggi l’Ascoli se la vede proprio a Sassari: la Torres, ferma a 5 punti, non sembra la versione che negli ultimi due anni ha lottato per la promozione e dunque la formazione bianconera ne può approfittare per andare alla ricerca del vetta, aspettiamo appunto che siano i campi a raccontarci quello che succederà in questa intrigante settima giornata con i risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: 7^ GIORNATA GIRONE B

Ore 15:00 Bra Guidonia 0-0

Ore 15:00 Livorno Campobasso 0-0

Ore 15:00 Ravenna Ternana 0-0

Ore 15:00 Sambenedettese Juventus U23 0-0

Ore 15:00 Torres Ascoli 0-0

Ore 17:30 Arezzo Carpi

Ore 17:30 Perugia Pianese

Ore 17:30 Pineto Rimini

Ore 17:30 Pontedera Forlì

Ore 17:30 Vis Pesaro Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Arezzo, Ravenna 15

Ascoli 14

Juventus U23, Gubbio 11

Campobasso, Ternana, Guidonia 10

Forlì 9

Sambenedettese, Carpi, Pineto 8

Vis Pesaro, Pianese, Livorno 6

Torres 5

Pontedera 4

Perugia 3

Bra 2

Rimini (-11) -7