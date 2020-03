Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone C (29^ giornata)

Per i risultati Serie C oggi è una domenica anomala. Infatti, come era già successo mercoledì in occasione del turno infrasettimanale, scenderà in campo solamente il girone C, essendo gli altri due gruppi bloccati a causa dell’emergenza Coronavirus nell’Italia centro-settentrionale. Mercoledì la vittoria della Reggina sul campo del Catanzaro ha lanciato una fuga sempre più evidente per la capolista al comando della classifica, vedremo dunque oggi se la Reggina saprà fare un altro passo avanti verso l’agognata promozione. Ricordato che ieri sera abbiamo avuto l’anticipo Casertana Cavese, andiamo subito a scoprire quali saranno le partite attese oggi per completare il quadro dei risultati Serie C per la ventinovesima giornata, naturalmente solo nel girone C: alle ore 15.00 apertura con Reggina Monopoli, Rende Viterbese e Rieti Sicula Leonzio, che saranno seguite alle ore 15.30 da Catania Vibonese ed infine alle ore 17.30 dai fischi d’inizio delle ultime cinque partite in programma, cioè Bari Avellino, Paganese Teramo, Potenza Catanzaro, Ternana Bisceglie e Virtus Francavilla Picerno.

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA IN FUGA

Presentando i risultati Serie C per le partite in programma oggi, approfondiamo dunque il discorso su una Reggina davvero dominante in virtù dei suoi 66 punti in classifica, frutto di venti vittorie, sei pareggi e due sconfitte nelle precedenti 28 giornate, con 52 gol segnati e appena 17 subiti. La Reggina è stata protagonista di un girone d’andata straordinario, ha avuto poi qualche difficoltà nelle prime partite dopo la sosta invernale ma è stato solo un piccolo passaggio a vuoto presto superato. La fuga è in atto e le inseguitrici non sono in grado di tenere il passo: mercoledì il pareggio del Bari sul campo della Ternana ha consentito alla capolista di guadagnare altri due punti nei confronti dei pugliesi, che ora sono a -10 dalla Reggina. Oggi ci attende un test delicato, perché gli uomini di mister Toscano ospitano al Granillo il Monopoli terzo in classifica: se però dovesse arrivare una nuova vittoria calabrese, anche gli ultimi dubbi sulla promozione potrebbero cadere definitivamente…

RISULTATI SERIE C, 29^ GIORNATA

Ore 15.00

Reggina Monopoli

Rende Viterbese

Rieti Sicula Leonzio

Ore 15.30

Catania Vibonese

Ore 17.30

Bari Avellino

Paganese Teramo

Potenza Catanzaro

Ternana Bisceglie

Virtus Francavilla Picerno

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 66

Bari 56

Monopoli 54

Potenza 52

Ternana 50

Catanzaro 42

Catania 41

Teramo 40

Vibonese, Viterbese 38

Virtus Francavilla, Avellino, Cavese 37

Paganese 34

Casertana 32

Picerno 29

Sicula Leonzio 23

Bisceglie 19

Rende 17

Rieti (-5) 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA