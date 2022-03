Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone C (30^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE C!

Sono 9 le partite che, sabato 5 marzo, ci terranno compagnia per i risultati di Serie C: prende il via la 30^ giornata, e il contesto sarà quello del girone C il cui programma sarà poi completato da Turris Fidelis Andria, per la quale si è reso necessario il posticipo visto che i pugliesi hanno giocato in settimana il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il quadro dei risultati di Serie C per il girone C si fa entusiasmante: il Bari, che sembrava stesse dominando il campionato e volasse incontrastato verso la promozione diretta, ha perso altro terreno e adesso ha davvero il fiato del Catanzaro sul collo.

Per di più i galletti rischiano anche oggi, perché al San Nicola arriva una Virtus Francavilla che, sorprendentemente terza in classifica, con una vittoria nel derby si porterebbe ad appena 3 punti dalla capolista, e legittimerebbe le sue ambizioni per quella che sarebbe una clamorosa promozione diretta in Serie B. Non resta allora che aspettare che le partite di sabato 5 marzo si giochino; noi intanto presentiamo il quadro dei risultati di Serie C tenendo ovviamente conto della classifica del girone, e provando a fare una rapida analisi su quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla 30^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Uno sguardo alla situazione che ci introduce ai risultati di Serie C deve tenere conto, nella classifica del girone C, anche di quanto sta succedendo in coda. Qui è lanciatissimo l’Acr Messina, che ha cambiato due volte allenatore in stagione ma con Ezio Raciti sembra aver trovato la formula giusta, ha vinto le ultime tre partite e infatti si è portato ad un solo punto dalla salvezza diretta, ormai sicuro di non retrocedere subito visto il +16 sulla Vibonese. I calabresi devono recuperare una partita (non sono poche quelle che mancano all’appello), ma hanno anche 7 lunghezze da rimontare alla Fidelis Andria – e al Potenza, che ha lo stesso numero di gare.

Sembra che per i calabresi ci sia ben poco da fare considerato anche il trend delle ultime giornate. Interessante invece la corsa ai playoff: le sorprese sono senza ombra di dubbio Latina e Picerno, ma occhio al Monterosi che sta salendo molto velocemente e potrebbero mettere in crisi qualche big, magari il Foggia già penalizzato di 2 punti o ancora il Palermo, che ha un bel margine ma ultimamente è stato parecchio discontinuo. Tutte le altre risposte come sempre le forniranno i campi quando per i risultati di Serie C si inizierà a giocare…

RISULTATI SERIE C: 30^ GIORNATA GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Juve Stabia

Ore 17:30 Bari Virtus Francavilla

Ore 17:30 Catania Monterosi

Ore 17:30 Latina Potenza

Ore 17:30 Monopoli Catanzaro

Ore 17:30 Paganese Avellino

Ore 17:30 Palermo Vibonese

Ore 17:30 Picerno Campobasso

Ore 17:30 Taranto Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 59

Catanzaro 55

Virtus Francavilla 53

Avellino 49

Monopoli 46

Palermo 45

Turris, Latina 42

Foggia (-2), Picerno 40

Monterosi 37

Juve Stabia 36

Taranto 34

Catania (-4), Campobasso 33

Acr Messina 32

Paganese 29

Potenza, Fidelis Andria 23

Vibonese 16



