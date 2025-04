RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI VA IN CAMPO!

Finalmente ecco i risultati Serie C per questo sabato: l’Avellino è ad un passo dalla promozione diretta e la griglia dei playoff è quasi definita, in coda invece il girone C ci dice che l’esclusione di Taranto e Turris ha già stabilito due retrocessioni e dunque resta solo da capire quale sarà la terza squadra che scenderà di categoria. Sono rimaste in quattro a giocarsela, ma per Foggia e Latina la salvezza diretta è vicina: hanno rispettivamente 4 e 5 punti di vantaggio sulla Casertana e per di più oggi i satanelli ospitano l’Acr Messina, già certo di dover disputare lo spareggio senza fattore campo.

DIRETTA/ Caldiero Terme Lecco (risultato finale 1-0): espulso Martic! (Serie C, 18 aprile 2025)

Il Latina invece è in casa contro un Potenza già qualificato ai playoff, ma attenzione a un altro dato: in caso di vittoria della Casertana – contro il Crotone – e sconfitta o pareggio dei peloritani, il vantaggio dei falchetti sul fanalino di coda sarebbe di 9 punti e, di conseguenza, l’Acr Messina retrocederebbe direttamente senza giocare il playout. In questo spera la Casertana: all’ultima giornata il calendario del girone C prevede Trapani Casertana e Acr Messina Juventus Next Gen, un turno che potrebbe favorire i siciliani che si aggrappano solo a questo; dunque mettiamoci comodi e lasciamo parlare i campi, perché finalmente per i risultati Serie C si può giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Atalanta U23 Arzignano (risultato finale 1-3): tris con Jallow! (Serie C, 18 aprile 2025)

GIRONE C IL SABATO SANTO!

Sarà un grande sabato 19 aprile quello con i risultati Serie C: alle ore 18:30, in contemporanea come ormai da tradizione per gli ultimi due turni, si giocano le otto partite del girone C che è arrivato alla 37^ giornata, vale a dire la penultima, ricordando però che l’esclusione di Taranto e Turris in corso d’opera ha portato le squadre a giocare 34 turni “ufficiali”, dunque per due delle protagoniste di questo girone arriverà oggi l’ultimo impegno della stagione regolare. Nello specifico si tratta di Crotone e Monopoli, ed è interessante: entrambe hanno 54 punti e sono terze in classifica, già sicure della fase nazionale dei playoff perché il Catania ha proprio oggi il turno di riposo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Renate sale, Padova primo! Diretta gol live score (oggi 18 aprile 2025)

Insieme agli etnei in questa 37^ giornata del girone C si ferma il Picerno, che avendo 47 punti ha già blindato più che ampiamente la sua qualificazione alla post season; a tale proposito possiamo dire che ormai il quadro sia formato con anche Benevento, Potenza e Giugliano certe del posto – i gialloblu non aritmeticamente, ma sono a +5 sull’undicesimo posto – mentre la Juventus Next Gen, dopo la grande rimonta nel girone di ritorno, difende 3 punti su Trapani e Cavese, e sfida oggi i campani nei risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: AVELLINO PER LA GLORIA

Naturalmente i risultati Serie C per questo girone C hanno un focus ben specifico, che è quello della promozione diretta: può festeggiare già oggi l’Avellino, che ha saputo coronare una straordinaria rincorsa ai danni dell’Audace Cerignola – comunque encomiabile – e, anche aiutato dalla nuova classifica generata dalle esclusioni di Taranto e Turris, si è preso 5 punti di vantaggio sull’avversaria pugliese, che perdendo in casa contro il Benevento ha sostanzialmente addio a un grande sogno, che potrà ancora diventare realtà attraverso i playoff ma con tutte le difficoltà del caso, e che abbiamo imparato a conoscere negli anni.

L’Avellino nella 37^ giornata è ospite del Sorrento, ormai tagliato fuori dalla corsa ai playoff, e dunque in uno dei tanti derby campani può festeggiare un traguardo che sembrava stregato per la presenza di grandi avversarie, o per demeriti propri; l’Audace Cerignola, che andrà ad Altamura contro una squadra che non ha più nulla da chiedere ai risultati Serie C, tornerà protagonista della fase nazionale dei playoff, nella speranza che il percorso ampiamente accorciato la possa aiutare ma anche nella consapevolezza che la post season di terza divisione è complicatissima. Intanto però vedremo come andranno le cose nelle partite di oggi…

RISULTATI SERIE C: 37^ GIORNATA GIRONE C

Ore 18:30 Altamura Audace Cerignola 0-0

Ore 18:30 Benevento Trapani 0-0

Ore 18:30 Casertana Crotone 0-0

Ore 18:30 Foggia Acr Messina 0-0

Ore 18:30 Juventus NextGen Cavese 0-0

Ore 18:30 Latina Potenza 0-0

Ore 18:30 Monopoli Giugliano 0-0

Ore 18:30 Sorrento Avellino 0-0

CLASSIFICA GIRONE C

Avellino 69

Audace Cerignola 64

Crotone, Monopoli54

Catania (-1) 50

Benevento, Potenza 49

Picerno 47

Giugliano 43

Juventus Next Gen 41

Trapani, Cavese 38

Sorrento 35

Altamura 34

Latina 31

Foggia 30

Casertana 26

Acr Messina (-4) 19