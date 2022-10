Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone C (8^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI IL GIRONE C!

Sabato 15 ottobre vivremo il quadro completo, per i risultati di Serie C, del girone C: si gioca la 8^ giornata nel campionato di terza divisione, dunque è ancora abbastanza presto pe fare bilanci in una stagione che sarà lunga e che, come abbiamo imparato negli ultimi anni, avrà poi la coda dei playoff (oltre ai playout) che rappresentano quasi un torneo a sé stante. Possiamo dire intanto che per i risultati di Serie C il girone C prenderà il via alle ore 12:30 con Monterosi Giugliano, poi avremo quattro partite alle ore 14:30 e altre quattro alle ore 17:30, andando a chiudere alle ore 20:30 con Picerno Potenza.

Cosa raccontare invece della situazione? Il quadro sembra chiaro: ancora imbattute, Catanzaro e Crotone stanno provando a uccidere il campionato e comandano la classifica del girone C con 19 punti a testa, seguite a una partita piena di distanza dal Pescara. Da questo punto di vista i risultati di Serie C non presentano sorprese: stiamo infatti parlando delle tre squadre che erano attese a fare un campionato di testa, casomai ce ne sono altre che stanno deludendo le aspettative ma che tutto sommato hanno il tempo per recuperare. Adesso tuffiamoci nell’analisi dei risultati di Serie C per la 8^ giornata del girone C, provando a ipotizzare come potrebbe cambiare la classifica.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C, le partite che oggi ci forniscono il quadro del girone C sono interessanti: il Crotone va a Foggia, sul campo di una squadra che ha perso le ultime tre gare e ha appena 4 punti ma tecnicamente avrebbe tutte le possibilità per correre verso un posto nei playoff. Ad ogni modo la trasferta allo Zaccheria è sempre complicata; il Catanzaro sulla carta ha un impegno molto più abbordabile perché ospita una Viterbese in difficoltà, ma attenzione perché spesso e volentieri i risultati negativi si annidano negli impegni che vengono dati maggiormente per scontati.

La terza forza della classifica, appunto il Pescara, è all’Adriatico contro la Fidelis Andria: anche qui ci aspettiamo una vittoria senza particolari patemi, rischia invece la Juve Stabia che deve fare visita al Taranto, rivale che nei risultati di Serie C della stagione non è partita troppo bene e ha bisogno di punti per la salvezza. In serata sarà poi molto interessante e delicato il derby lucano: sia il Picerno che il Potenza hanno 5 punti e vogliono abbandonare i bassifondi della classifica. Tutto apparecchiato per il girone C, non resta che aspettare i risultati di Serie C per la 8^ giornata…

RISULTATI SERIE C: 8^ GIORNATA

Ore 12:30 Monterosi Giugliano

Ore 14:30 Acr Messina Gelbison

Ore 14:30 Foggia Crotone

Ore 14:30 Pescara Fidelis Andria

Ore 14:30 Taranto Juve Stabia

Ore 17:30 Avellino Audace Cerignola

Ore 17:30 Catanzaro Viterbese

Ore 17:30 Turris Monopoli

Ore 17:30 Virtus Francavilla Latina

Ore 20:30 Picerno Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro, Crotone 19

Pescara 16

Juve Stabia, Latina, Turris 13

Monopoli 12

Giugliano, Gelbison 11

Audace Cerignola, Virtus Francavilla 10

Monterosi 8

Avellino 7

Viterbese, Taranto 6

Picerno, Potenza 5

Acr Messina, Foggia 4

Fidelis Andria 3

