Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone C (9^ giornata)

RISULTATI SERIE C: INIZIA UN ALTRO INFRASETTIMANALE!

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie C riguarda un altro turno infrasettimanale: martedì 18 ottobre inizia infatti la 9^ giornata, e naturalmente il programma di oggi è quello del girone C visto che è stato quello impegnato lo scorso sabato. Si comincia alle ore 14:30 con tre partite, poi ne vivremo una (Gelbison Monterosi) alle ore 15:00 e ancora un’altra alle ore 18:30, che sarà Latina Picerno; la conclusione di questo calendario della 9^ giornata sarà in serata, vale a dire alle ore 21:00, e dunque avremo un martedì davvero fitto per i risultati di Serie C con la classifica del girone C che potrebbe cambiare in maniera sensibile.

Risultati Serie C classifiche/ Diretta gol live score A-B: gli "spareggi" 8^ giornata

Al momento il Catanzaro comanda in solitaria, i calabresi si stanno confermando una vera e propria macchina da gol e ne hanno rifilati tre anche alla Viterbese, soffrendo più del dovuto per portare a casa la vittoria (3-2) ma in questo modo riuscendo a staccare il Crotone, che è caduto a Foggia. Poi abbiamo una situazione maggiormente in equilibrio, ed è chiaro che avendo giocato solo otto giornate la classifica si debba ancora sgranare; davanti però il Catanzaro potrebbe aprire alla fuga giusta, anche se certamente i giallorossi rischiano sul campo di un costante Monopoli. Non resta allora che vedere quello che succederà tra poche ore con i risultati di Serie C…

Risultati Serie C, classifica/ Il Catanzaro vince ed è primo da solo!

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca dunque poco per conoscere l’intero quadro dei risultati di Serie C: il girone C arriva alla sua 9^ giornata con un Catanzaro che dà la sensazione di poter sfiancare la concorrenza a suon di vittorie e goleade, come ha fatto sino a questo momento. La squadra di Vincenzo Vivarini aveva già occupato la piazza d’onore nei due precedenti campionati, alle spalle di Ternana prima e Bari poi; nei playoff non era mai arrivata in fondo, eliminata da Albinoleffe e Padova anche in maniera particolarmente beffarda, ma oggi sembra davvero che sia tremendamente superiore alle avversarie.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Gubbio cade in casa, la Reggiana batte l'Ancona!

Alle spalle del terzetto di testa poi si sta formando un vuoto: basta dare uno sguardo alla classifica per notare che Crotone e Pescara hanno 3 punti da recuperare alla capolista Catanzaro, ma poi ci sono 5 lunghezze sulla coppia che insegue e il terzetto formato da Gelbison (vera sorpresa nei risultati di Serie C), Latina e Turris. In coda invece abbiamo già visto che il Foggia ha battuto un colpo importante con la vittoria sul Crotone, restano dunque Fidelis Andria e Acr Messina a occupare le ultime due posizioni della classifica e sono proprio queste due squadre a sfidarsi nelle partite delle ore 14:30, potremmo avere un altro fanalino di coda ma staremo a vedere quello che succederà sui campi…

RISULTATI SERIE C: 9^ GIORNATA GIRONE C

Ore 14:30 Fidelis Andria Acr Messina

Ore 14:30 Giugliano Pescara

Ore 14:30 Juve Stabia Foggia

Ore 15:00 Gelbison Monterosi

Ore 18:30 Latina Picerno

Ore 21:00 Audace Cerignola Taranto

Ore 21:00 Crotone Virtus Francavilla

Ore 21:00 Monopoli Catanzaro

Ore 21:00 Potenza Turris

Ore 21:00 Viterbese Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 22

Crotone, Pescara 19

Gelbison, Latina, Turris 14

Juve Stabia, Monopoli 13

Giugliano 12

Audace Cerignola, Virtus Francavilla 11

Monterosi, Taranto 9

Avellino 8

Foggia 7

Picerno, Potenza, Viterbese 6

Acr Messina 4

Fidelis Andria 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA