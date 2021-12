Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score della 20^ giornata (girone A)

RISULTATI SERIE C: INIZIA IL RITORNO NEL GIRONE A!

I risultati di Serie C, senza soluzione di continuità, ci fanno compagnia per il turno infrasettimanale: la 20^ giornata inizia infatti martedì 21 dicembre, e protagoniste sono le partite del girone A. Si tratta del primo turno di ritorno, dunque idealmente si riparte con un percorso che ci dovrà dire quale squadra otterrà la promozione diretta in Serie B, quali arriveranno a giocare i playoff per un altro salto di categoria, quali andranno agli spareggi per non retrocedere e quale dovrà immediatamente salutare la terza divisione, ricominciando dalla Serie D.

Per ora, possiamo dire che il Sudtirol si è laureato campione d’inverno pur dovendo recuperare una partita: gli altoatesini sono forse nella stagione del grande salto dopo aver fatto benissimo in epoca recente, il Padova (soprattutto) e il Renate sperano però di avere ancora argomenti per evitare questo scenario. Vedremo allora cosa succederà tra poco: le prime partite per i risultati di Serie C sono previste per le ore 14:30, poi ci saranno le altre sfide alle ore 18:00 e scopriremo come cambierà la classifica del girone A…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando meglio il quadro dei risultati di Serie C per il girone A, possiamo dunque notare quali siano le partite di cartello: chiaramente spicca quella dell’Euganeo, Padova Renate in questo momento è la sfida diretta per il secondo posto e per stabilire quale delle due squadre possa realmente andare a caccia del Sudtirol. La capolista si è già vista spostare i prossimi due impegni: tornerà in campo il 9 gennaio e avrà già due gare in meno, perché in questa 20^ giornata a causa del focolaio di Covid non sarà al Gavagnin-Nocini per affrontare la Virtus Verona (ma resterà comunque prima in classifica).

Avremo poi un interessante e delicatissimo incrocio Mantova-Legnago Salus, che vale punti vitali per la salvezza; il fanalino di coda Giana Erminio affronta un derby in trasferta contro la Pro Sesto, squadra che la precede in classifica e sulla quale può dunque effettuare il sorpasso. Staremo a vedere, anche come procederà la lotta per i playoff: occhio alla Juventus U23 che vi si può qualificare per il terzo anno consecutivo, ma la post season è un obiettivo anche della Pergolettese – che fa visita ai giovani bianconeri – che pure oscilla tra Top 10 e rischio di dover giocare i playout.

RISULTATI SERIE C: 20^ GIORNATA GIRONE A

Ore 14:30 Juventus U23 Pergolettese

Ore 14:30 Pro Sesto Giana Erminio

Ore 14:30 Seregno Triestina

Ore 18:00 Albinoleffe Pro Patria

Ore 18:00 Fiorenzuola Feralpisalò

Ore 18:00 Mantova Legnago Salus

Ore 18:00 Padova Renate

Ore 18:00 Trento Piacenza

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 44

Padova, Renate 39

Feralpisalò 36

Triestina 30

Juventus U23 27

Virtus Verona 25

Albinoleffe, Pro Vercelli, Lecco 24

Seregno 23

Piacenza 22

Trento 21

Fiorenzuola, Pro Patria, Pergolettese (-2) 20

Legnago Salus, Mantova 18

Pro Sesto 15

Giana Erminio 14



