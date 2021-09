Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score della 5^ giornata (girone B)

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DELLA 5^ GIORNATA

I risultati di Serie C per sabato 25 settembre riguardano il girone B: si gioca la quinta giornata, questo turno anticipa il primo infrasettimanale della stagione e dunque viene stravolto anche il calendario (rispetto al solito) con un sabato che sarà appunto dedicato ad un intero girone, mentre per gli altri due bisognerà aspettare la domenica. Riguardo gli orari, si parte alle ore 14:30 con le prime due partite, ne avremo poi una alle 16:00 e il resto del programma avrà inizio alle ore 17:30; le partite sono tutte interessanti, soprattutto perché in questo avvio di stagione bisogna ancora definire i veri rapporti di forza.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ La Juventus U23 si riprende! Diretta gol live score

Dunque adesso noi proveremo a valutare quello che potrebbe succedere in campo nelle partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie C; giustamente terremo conto di quale sia in questo momento la situazione di classifica nel girone B, ma anche con un occhio alle ambizioni delle squadre a prescindere dalla graduatoria, che in questo momento è ancora troppo condizionata da un calendario che nelle prime quattro giornate può essere stato totalmente diverso. Tra poco poi il campo ci fornirà come al solito le sue risposte…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: poker del Modena, Pescara ok!

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque al sabato dedicato ai risultati di Serie C. Nel girone B comanda attualmente il Pescara, ed è una conferma rispetto a quelle che erano le aspettative estive: il Delfino è ancora imbattuto ed è in prima posizione solitaria, ma già alle sue spalle troviamo un gruppetto formato da quattro avversarie tra le quali spiccano sicuramente il Gubbio, che è francamente una rivelazione, e il Siena che, pur da riammesso in Serie C, ha dimostrato fin da subito quali fossero le sue ambizioni, avendo costruito una corazzata che Alberto Gilardino sta facendo giocare molto bene.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Reggiana e Gubbio volano! Live score

Sul Siena torneremo, intanto bisogna poi dire che altre squadre particolarmente attese, ovvero Modena ed Entella, non hanno approcciato nel migliore dei modi la stagione ma sicuramente le vedremo protagoniste nel lungo periodo; in coda ci sono cinque squadre che non sono ancora riuscite a vincere, in particolare Viterbese e Fermana appaiono in affanno e oggi saranno chiamate al riscatto, per non rimanere già troppo indietro nella classifica del girone B.

RISULTATI SERIE C: 5^ GIORNATA

Ore 14:30 Ancona-Matelica Lucchese

Ore 14:30 Carrarese Fermana

Ore 16:00 Olbia Cesena

Ore 17:30 Grosseto Gubbio

Ore 17:30 Modena Entella

Ore 17:30 Pescara Viterbese

Ore 17:30 Pontedera Montevarchi

Ore 17:30 Siena Reggiana

Ore 17:30 Teramo Imolese

Ore 17:30 Vis Pesaro Pistoiese

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 10

Siena, Reggiana, Gubbio, Cesena 8

Ancona-Matelica 7

Modena, Olbia, Entella, Montevarchi, Lucchese 6

Imolese, Pontedera, Vis Pesaro 5

Carrarese 4

Grosseto 3

Teramo 2

Viterbese, Fermana, Pistoiese 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA