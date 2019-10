Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

I risultati di Serie C che analizziamo per questa domenica 20 ottobre sono quelli relativi alla decima giornata. Prosegue senza sosta il campionato della terza divisione, che ha già vissuto un turno infrasettimanale e non si è ancora fermato; rispetto al solito le partite della domenica saranno di meno ma comunque la giornata sarà intensa, perchè saranno coinvolti i gironi A, B e C con 21 gare che inevitabilmente andranno a cambiare la classifica, o meglio le rispettive classifiche. Ricordiamo anche che da questa stagione ci sono due fasce orarie per le gare di domenica: la prima tornata di sfide inizia alle ore 15:00, poi ci sono le partite delle ore 17:30. Tuffiamoci dunque all’interno dei risultati di Serie C, provando a capire quale sia la situazione e come possano andare le cose.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Avvicinandoci ai risultati di Serie C per la domenica, possiamo dire che ci sono tre squadre che al momento occupano il primo posto delle rispettive classifiche: se però nel girone A e nel girone B la situazione è praticamente la stessa dell’inizio, con Monza e Padova che stanno dominando e che provano un allungo che potrebbe diventare determinante già nel corso del girone di andata, il girone C nel turno della scorsa settimana ha fatto registrare il cambio al vertice. Sconfitta a Bari, la Ternana è stata agganciata da Monopoli e Reggina ma soprattutto ha permesso al Potenza di prendersi il primo posto. I lucani, già rivelazione della passata stagione con i playoff conquistati con largo anticipo, adesso sognano addirittura la promozione diretta: naturalmente è ancora presto per dire se ce la faranno, anche perchè il gruppo è assolutamente agguerrito e ci sono tante squadre che possono dare fastidio. Così naturalmente avviene anche negli altri gironi; dunque ora vediamo il dettaglio delle partite e delle classifiche di Serie C, prima di dare la parola ai campi.

RISULTATI SERIE C: 10^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15:00 Como Pontedera

ore 15:00 Gozzano Olbia

ore 15:00 Novara Carrarese

ore 15:00 Pergolettese Siena

ore 15:00 Pistoiese Giana Erminio

ore 17:30 AlbinoLeffe Lecco

ore 17:30 Juventus U23 Renate

CLASSIFICA SERIE C

Monza 25

Renate 20

Pontedera, Alessandria 18

Carrarese, Pro Patria 16

Siena, Novara 14

Como 13

Pianese Pro Vercelli 12

Arezzo, Pistoiese 10

Juventus U23, AlbinoLeffe 9

Gozzano 8

Olbia 7

Lecco 6

Giana Erminio 5

Pergolettese 4

GIRONE B

ore 15:00 Imolese Feralpisalò

ore 15:00 Rimini Cesena

ore 15:00 Triestina Padova

ore 17:30 Carpi Fano

ore 17:30 Vicenza Reggio Audace

ore 17:30 Vis Pesaro Piacenza

CLASSIFICA SERIE C

Padova 22

Sambenedettese 21

Reggio Audace, Sudtirol 19

Vicenza 18

Piacenza, Carpi 17

Virtus Verona, Ravenna 13

Feralpisalò 12

Modena, Triestina, Cesena, Fano 10

Vis Pesaro, Fermana, ArzignanoChiampo 8

Rimini 7

Gubbio 6

Imolese 5

GIRONE C

ore 15:00 Avellino Bari

ore 15:00 Bisceglie Ternana

ore 15:00 Monopoli Reggina

ore 15:00 Sicula Leonzio Rieti

ore 15:00 Vibonese Catania

ore 17:30 Catanzaro Potenza

ore 17:30 Cavese Casertana

ore 17:30 Teramo Paganese

CLASSIFICA SERIE C

Potenza 20

Monopoli, Reggina, Ternana 19

Viterbese, Bari 17

Catanzaro 16

Paganese, Catania 15

Casertana, Virtus Francavilla 12

Vibonese, Cavese 11

Picerno, Avellino 10

Teramo, Bisceglie 9

Sicula Leonzio 6

Rieti, Rende 2



