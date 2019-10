Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

Riflettori accessi sul terzo campionato italiano anche in questo sabato 19 ottobre 2019: oggi infatti si accende la decima giornata della Serie C, i cui risultati sono ovviamente particolarmente attesi in questa decima giornata. Osservando però il calendario ufficiale dei tre gironi vediamo subito che rispetto al consueto sabato riservato ai risultati di Serie C, dove sono ben pochi i match che ci tengono compagnia, vi sono importanti differenze. In concomitanza con il turno infrasettimanale che vivremo solo nella prossima settimana infatti diversi club hanno chiesto di poter anticipare-spostare gli incontri di questa giornata, per poter essere agevolate nell’organizzare le trasferte: di fatto oggi vi saranno molti più incontri. Andiamo allora a vedere che cosa ci riserva il calendario per questo insolito decimo turno. Partendo subito dal gruppo A ecco che il primo fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15,00 con le sfide Pianese-Monza e Pro Patria-Pro Vercelli, mentre dovremo attendere le 20,45 per l’incontro serale Arezzo-Alessandria, dove i toscani cercheranno il riscatto dopo anche il pari con il Siena.

RISULTATI SERIE C: GLI ALTRI ANTICIPI

Proseguendo in questo sabato dedicato ai risultati di Serie C, ecco che il programma ufficiale del gruppo B ci riserva ben tre incontri. Si comincerà quindi alle ore 15,00 con l’anticipo tra Sudtirol-Gubbio, mentre alle ore 18,30 sarà la volta della sfida tra Ravenna e Arzignano, mentre alle ore 20,45 si accenderà la sfida tra Sambenedettese e Virtus Verona. In questi senso dobbiamo certo tenere d’occhio la formazione rossoblu, che punta alla scalata nella classifica del girone B, dove però è sempre il Padova a dominare, con 22 punti vinti finora. Programma invece appena ristretto in questo sabato per il girone C, che vivrà in questa decima giornata appena due incroci. Da calendario il primo fischio d’inizio sarà alle ore 16,00 tra Picerno e Virtus Francavilla, mentre l’ultimo incontro si accenderà alle ore 18,30 tra Viterbese e Rende, dove i biancorossi faranno di tutto per emergere dall’ultima posizione in classifica.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15,00 Pianese-Monza

Ore 18,30 Pro Patria-Pro Vercelli

Ore 20,45 Arezzo-Alessandria

CLASSIFICA SEIRE C

Monza 24

Renate 20

Pontedera, Alessandria 18

Pro Patria 15

Siena, Novara 14

Como 13

Pro Vercelli, Pianese 11

Pistoiese 10

Juventus U23, Albinoleffe, Arezzo 9

Gozzano 8

Olbia 7

Lecco 6

Giana Erminio 5

Pergolettese 4

GIRONE B

Ore 15,00 Sudtirol-Gubbio

Ore 18,30 Ravenna-Arzignano

Ore 20,45 Sambenedettese-Virtus Verona

CLASSIFICA

Padova 22

Reggio Audace 19

Sambenedettese, Vicenza 18

Piacenza, Carpi 17

Sudtirol 16

Virtus Verona, Ravenna 13

Feralpisalò 12

Modena, Triestina, Cesena, Fano 10

Vis Pesaro, Fermana 8

Rimini 7

Gubbio 6

Imolese, Arzignano 5

GIRONE C

Ore 16,00 Picerno-Virtus Francavilla

Ore 18,30 Viterbese-Rende

CLASSIFICA

Potenza 20

Monopoli, Reggina, Ternana 19

Bari 17

Catanzaro 16

Paganese, Catania 15

Viterbese 14

Casertana 13

Virtus Francavilla 12

Vibonese, Cavese 11

Avellino 10

Teramo, Picerno, Bisceglie 9

Sicula leonzio 6

Rieti, Rende 2



