Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score delle partite (18^ giornata)

Domenica 8 dicembre è una giornata intensa per i risultati di Serie C, come di consueto: siamo nel 18^ turno, che è dunque il penultimo dell’andata per i gironi A, B e C. Sono 24 le partite cui assisteremo: resterà poi un posticipo del lunedì, visto che sabato sono andati in scena 5 anticipi. Curiosando all’interno delle varie gare, e naturalmente analizzando la classifica di ciascun girone, possiamo notare come in due casi il discorso per la promozione diretta sia abbastanza segnato o comunque indirizzato; nel girone B invece il Vicenza ha preso margine utile a confermarsi oggi in caso di sconfitta, ma la situazione è decisamente più aperta. Non resta allora che iniziare il nostro viaggio all’interno dei risultati di Serie C per valutare come possano andare le cose in questa prosecuzione della 18^ giornata.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Analizzando a fondo la domenica dei risultati di Serie C, non possiamo fare a meno di notare come Monza e Reggina abbiano messo le cose in chiaro: il vantaggio dei brianzoli ha oltrepassato la doppia cifra e, se non arriveranno crolli, Cristian Brocchi potrà festeggiare la promozione diretta che era un obiettivo dichiarato all’inizio della stagione, e che si potrebbe comporre di un altro tassello nella partita interna contro la Giana Erminio, un derby che rappresenta anche il testa-coda del girone A. Il margine delle Reggina sulle inseguitrici non è così ampio, ma gli amaranto nelle ultime giornate hanno solo vinto e dimostrato di poter confermare la fuga in vetta al girone C. Oggi l’avversaria è la Viterbese, che arriva al Granillo sperando di frenare la corsa della capolista; nel girone B il Vicenza ospita invece la Feralpisalò, una delle squadre che spera di riaprire tutto il discorso legato alla promozione diretta. Pronte ad approfittarne anche Padova (in casa contro l’Imolese), Carpi (a Pesaro) e Sudtirol, in leggero calo ma sempre lì, e impegnato oggi in una trasferta non semplicissima sul campo del Ravenna.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: 15^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Arezzo Gozzano

Ore 15:00 Juventus U23 Carrarese

Ore 15:00 Lecco Olbia

Ore 15:00 Pro Patria Novara

Ore 17:30 AlbinoLeffe Renate

Ore 17:30 Monza Giana Erminio

Ore 17:30 Pergolettese Alessandria

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 42

Pontedera 32

Siena 31

Renate, 29

Siena 28

Carrarese 27

Novara 26

Alessandria, AlbinoLeffe 25

Pro Vercelli 23

Pistoiese, Arezzo, Juventus U23, Como 22

Pro Patria 21

Pianese 18

Lecco, Gozzano 15

Pergolettese 12

Olbia 11

Giana Erminio 10

GIRONE B

Ore 15:00 Padova Imolese

Ore 15:00 Piacenza Rimini

Ore 15:00 Ravenna Sudtirol

Ore 17:30 Fermana Arzignano

Ore 17:30 Triestina Modena

Ore 17:30 Vicenza Feralpisalò

Ore 17:30 Virtus Verona Reggio Audace

Ore 17:30 Vis Pesaro Carpi

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 39

Carpi 35

Padova 33

Reggio Audace, Sudtirol 32

Feralpisalò 29

Piacenza 28

Sambenedettese 25

Virtus Verona 24

Triestina, Modena 23

Cesena 21

Ravenna, Vis Pesaro 18

Fermana 17

Arzignano, Gubbio 15

Imolese 14

Fano 13

Rimini 12

GIRONE C

Ore 14:30 Avellino Sicula Leonzio

Ore 15:00 Catania Rende

Ore 15:00 Picerno Monopoli

Ore 15:00 Reggina Viterbese

Ore 15:00 Rieti Bisceglie

Ore 15:00 Vibonese Teramo

Ore 15:00 Virtus Francavilla Cavese

Ore 17:30 Bari Potenza

Ore 17:30 Ternana Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 43

Potenza, Ternana 36

Monopoli 34

Bari 33

Catanzaro 25

Catania 24

Vibonese, Teramo 23

Casertana 22

Paganese, Viterbese, Cavese 21

Avellino 20

Virtus Francavilla 19

Picerno 17

Bisceglie 12

Sicula Leonzio, Rieti (-1) 11

Rende 10



