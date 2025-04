RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: IL PADOVA SOGNA!

Penultima giornata nei risultati Serie C, la concomitanza della Pasqua manda in campo le squadre del girone A venerdì 18 aprile per una serata straordinaria, perché come noto negli ultimi due turni la Lega Pro garantisce la contemporaneità delle partite nello stesso girone e dunque questa sera, dalle ore 20:00, sarà grande spettacolo innanzitutto in vetta, perché clamorosamente un Padova che si stava già disperando per il sorpasso subito dal Vicenza è tornato primo in classifica. I biancoscudati ringraziano la Virtus Verona, che al 96’ ha battuto il LaneRossi anche se con il pareggio sarebbe comunque stato ribaltone.

Adesso il Padova è padrone del suo destino in queste ultime due giornate del girone A, mentre il Vicenza deve sperare nell’insperabile: che la capolista perda in casa il testa-coda contro l’Union Clodiense ormai condannata alla retrocessione diretta, poi di battere la Triestina (contro cui il Padova ha vinto domenica al Nereo Rocco) e poi chiudere i giochi a Trento, o in alternativa puntare sul Lumezzane all’ultima giornata. Dura, durissima: una volta ritrovata la testa il Padova difficilmente mollerà, ma vedremo stasera con i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

Nei risultati Serie C dicevamo anche dell’Union Clodiense, che non è ancora aritmeticamente retrocessa perché deve giocare contro il Caldiero Terme all’ultima giornata, ma chiaramente il -6 nei confronti dei gialloverdi, e soprattutto la partita di Padova alle porte, rendono il compito di agganciare almeno il treno dei playout decisamente complicato. A tale proposito possiamo dire che la Pro Patria è già certa di dover passare dallo spareggio, e verosimilmente non avrà il fattore campo: sfiderebbe Pro Vercelli o Triestina, più difficilmente la Pergolettese che però, dopo aver sognato i playoff, rischia di essere inghiottita nelle gare per non retrocedere.

In zona playoff invece i conti sono quasi fatti: Lecco tagliato fuori come del resto da previsioni, il posto lo rischia solo il Novara che deve guardarsi dall’assalto di Arzignano e Alcione Milano, ma occhio alla bagarre per il quarto posto (dunque con qualificazione diretta alla fase nazionale) perché dall’Albinoleffe alla Virtus Verona ci sono sei squadre racchiuse in due punti, e dunque qui la corsa è davvero serratissima. Tra poco saremo nuovamente in campo con i risultati Serie C, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà…

RISULTATI SERIE C: 37^ GIORNATA GIRONE A

Ore 20:00 Albinoleffe Alcione Milano

Ore 20:00 Atalanta U23 Arzignano

Ore 20:00 Caldiero Terme Lecco

Ore 20:00 Feralpisalò Pro Vercelli

Ore 20:00 Giana Erminio Virtus Verona

Ore 20:00 Novara Trento

Ore 20:00 Padova Union Clodiense

Ore 20:00 Pro Patria Lumezzane

Ore 20:00 Renate Pergolettese

Ore 20:00 Vicenza Triestina

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 82

Vicenza 80

Feralpisalò 69

Albinoleffe 56

Giana Erminio 55

Atalanta U23, Trento, Renate, Virtus Verona 54

Novara (-2) 49

Arzignano 47

Alcione Milano 46

Lecco 43

Lumezzane 41

Pergolettese 39

Pro Vercelli 37

Triestina (-5) 36

Pro Patria 31

Caldiero Terme 27

Union Clodiense 21